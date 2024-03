Gigi Corsicanu, jurnal de călătorie din autocarul tristeții! Întrebarea senzațională pe care i-a pus-o Șucu și când va mai merge patronul cu galeria Rapidului

. Cei doi patroni au mâncat cu fanii, au cântat alături de ei și au îndurat alături de ei tristețea înfrângerii. Ce s-a întâmplat după 1-2 pe „Oblemenco”. A fost “autocarul tristeții” din cauza eșecului, dar rămâne o experiență care l-a fermecat pe Dan Șucu. “Așa e meci de meci?”, a fost curiozitatea patronului, care și-a exprimat dorința de a mai merge în deplasări alături de fani.

Gigi Corsicanu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre prestația de suporteri a lui Dan Șucu și Victor Angelescu. : „S-a greșit în momentul în care noi am condus și am făcut pasul în spate. Era de așteptat ca ei să atace pentru că nu mai aveau nimic de pierdut. E păcat să pierzi în felul ăsta în zece oameni.

Nu vreau eu să vorbesc de chestii din punct de vedere tactic că nu e menirea mea. Chiar dacă merg și eu de zeci de ani pe stadiaone. Când adversarul e în zece ar trebui să te desfaci mai mult, să poți să-i ataci pe benzi pentru că ei aglomerează mijlocul terenului”.

Dan Șucu a călcat , însă fostul lider al galeriei Rapidului crede că lucrurile sunt total diferite: „E păcat pentru că a fost o deplasare frumoasă, ne doream victoria și am sperat că o vom obține. Voiam să rămânem în lupta pentru titlu, dar n-a fost să fie. A fost ceva special aici. A fost o deplasare în afara Bucureștiului. N-am mai văzut așa ceva nicăieri în lume, nu în România. Poate mai sunt cazuri și eu nu știu, însă eu nu am mai auzit așa ceva”.

Câte beri a băut Dan Șucu în deplasarea de la Craiova: „Nu prea e cu tăriile dânsul”

, iar omul de afaceri a stat și la bere cu fanii: „A fost extrem de încântat. A fost impresionat de modul în care noi ne-am organizat, cum suntem noi ca grup, că suntem o familie. A mâncat cu noi de toate, totul ca la deplasare: slănină, ceapă, chiftele, șnițele, salam, brânză, parizer… A băut o singură bere. Pălincă nu a vrut. Nu prea e cu tăriile dânsul. Au vrut niște băieți de la Oradea să îi dea”.

Acționarul majoritar al Rapidului ar vrea să mai repete experiența: „I-a plăcut foarte mult și chiar mă întreba: ‘Gigi, așa e meci de meci?! Aș veni și eu cu voi că îmi place’. Totuși nu trebuie să facem o obișnuință din asta. Până la urmă dânsul este patronul echipei.

Eu zic că a fost binevenită prezența dânsului în mijlocul nostru deoarece e un moment foarte greu pentru galerie cu băieții care sunt reținuți. Asta ne-a apropiat și ne-a întărit relația conducere-suporteri. A fost un moment de solidaritate și a vrut să arate că e alături de noi și de Liviu Ungurean”.

Dan Șucu și Victor Angelescu au făcut noapte „albă” după 1-2 la Craiova: „I-au ținut Poliția și Jandarmeria ca pe suporteri”, / „Cânta încontinuu în autocar”

Patronii Rapidului s-au pus pentru o zi în pielea celor din galeria Rapidului și au ajuns în Capitală târziu în noapte: „Domnul Șucu a rezistat cu brio în autocar atâtea de ore. Am ajuns pe la patru dimineața în București. L-a ținut Poliția și Jandarmeria ca pe un suporter. Am stat foarte mult până au plecat toate mașinile de la stadion și cred că ne-au mai ținut o oră și jumătate până am ieșit. Nici dânsul nu înțelegea și a văzut care e viața de suporter, cum ne chinuim și stăm să așteptăm. Poliția ne ține pe loc”.

Corsicanu a dezvăluit câți fani ai Rapidului au fost prezenți pe „Oblemenco”: „Cred că am fost în jur de 2.000 de suporteri. Puțin peste chiar. Toată lumea a fost implicată și s-a văzut unitatea în rândul rapidiștilor. Eu am mai stat în peluză chiar și la Craiova în sezonul trecut. Am mai stat și eu în galerie din când în când. Trebuia să fiu acolo chiar dacă nu sunt liderul și nu a fost desemnat nimeni”.

Victor Angelescu ar putea oricând să ia locul ultrașilor în Peluza Nord: „Au trăit meciul la intensitate maximă. Sunt foarte pătimași și au intrat în ritmul suporterilor. Iubesc cu patimă. Victor cânta încontinuu în autocar pe drum. A învățat și domnul Șucu, dar nu atât de bine ca Victor.

El e mai vechi, a mai stat cu mine, cu Daniel Niculae la un pahar cu vin. Așa la șprițuri mai cânți de Rapid, de alea… mai aude un cântec și le știe deja pe toate. Erau cântece foarte vechi pe care le știa. S-a cântat pe drum în autocar”.

Dan Șucu și Victor Angelescu au făcut încă un popas în drum spre București să își reîncarce bateriile: „Am mâncat ceva”

la masă: „La plecare spre București atmosfera a fost mai tristă. Am vorbit de faze cu toții, ce trebuia să facă, unde s-a greșit, ce trebuia schimbat. Cum își dă fiecare microbist cu părerea, mai ales după un meci în deplasare.

Ne-am mai oprit și pe drumul de întoarcere, am mai făcut un popas să mâncăm ceva. Am luat un suc, o apă. Totul a mers bine și nu a fost niciun incident. N-au adormit deloc pe drum, au rezistat foarte bine. Am mai povestit noi, am comentat fazele, chiar dacă eram cu toții necăjiți”.

De ce Marius Șumudică nu a venit la meci: „I-a fost jenă, dar ar fi vrut să fie la meci”

Gigi Corsicanu nu a vrut să vorbească și a evitat să îl ia pe „Șumi” la meci: „Nu vreau să vorbesc despre antrenor pentru că s-ar interpreta în mod greșit relația mea de prietenie cu Șumudică. De asta nici nu am vrut să îl iau la meci pentru că era și domnul Șucu și să nu se înțeleagă altceva. I-a fost jenă să vină, dar ar fi vrut să fie la meci. Era o situație mai complicată, mai ales că e antrenor liber. Nu a venit din respect pentru dânșii, dar s-a uitat la meci.

Dacă nu venea domnul Șucu ar fi fost cu noi în galerie. E fratele meu, suntem prieteni de mici copii. Iubesc Rapidul precum familia mea și nu vreau să deranjez pe nimeni nici în stânga, nici în dreapta. E decizia patronilor și ei sunt în măsură. Plus că nu pot să vorbesc în numele suporterilor în legătură cu Bergodi. O să vedem reacția suporterilor la meciul cu CFR Cluj”.

Daniel Niculae a stat la lojă la meciul cu U Craiova: „Cred că trebuia să fie cineva și acolo”

Surprinzător, președintele Daniel Niculae nu s-a alăturat în galerie lui Dan Șucu și Victor Angelescu deși a fost prezent la Craiova: „Nico nu știu de ce nu a venit cu noi. Din câte știu a fost la lojă. Cred că trebuia să fie cineva și acolo, nu? Din cauza asta. Nu că e supărat pe cineva sau ceva de genul…”.

Corsicanu e convins că nu se va mai întâmpla niciodată ca patronul unei echipe să facă deplasarea cu galeria și cânte în peluză cu fanii: „Numai la Rapid se putea întâmpla așa ceva. Nu avea farmec la alte echipe. Doar la noi e posibil. La Dinamo, Steaua nu ai cum. Așa cum George Copos spunea: ‘La Rapid e farmecul vieții’. Ei nu au farmecul nostru.

Nu a vorbit înainte cu George Copos și chiar îmi spunea domnul Șucu. Îi părea rău că nu a apucat să îl sune să îi spună ‘La mulți ani!’. A făcut 71 de ani pe 27 martie”.