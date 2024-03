Gigi Corsicanu, replică pentru Dan Șucu: „N-a dat niciun ban galeriei Rapidului” De ce au protestat ultrașii cu Farul

Gigi Corsicanu a rupt tăcerea după scandalul-monstru de la Rapid care a dus la arestarea lui „Bocciu”. Fostul lider al galeriei „alb-vișinii” îl contrazice pe .

Gigi Corsicanu, declarații despre arestarea liderului galeriei Rapidului: „Nu spun că nu s-a greșit”

Cristiano Bergodi le-a reproșat suporterilor că nu au încurajat echipa, iar Gigi Corsicanu i-a dat dreptate: „Nu a fost o decizie bună pentru echipă. Speram ca echipa să poată compensa lipsa suportului galeriei.

ADVERTISEMENT

Asta a fost o formă de protest pe care au decis-o membrii brigăzilor galeriei noastre în urma a tot ce s-a întâmplat în ultimul timp cu liderul nostru. Ce puteam face? Să scandăm injurii sau…

A fost o decizie luată cu două ore înainte de începerea jocului. Am stat până în ultimul moment și am sperat că Liviu Ungurean o să primească o clemență din partea autorităților”.

ADVERTISEMENT

Fostul șef al galeriei Rapidului e convins că autoritățile vor să îi dea ca exemplu pe ultrașii din Giulești: „Nu spun că nu s-a greșit. S-a greșit la modul că e clar că în România noi suntem primii suporteri cu care se dă exemplu”.

Gigi Corsicanu îi ia apărarea lui „Bocciu”: „Nu are legătură cu armele”

Gigi Corsicanu bagă mâna în foc pentru Liviu Ungurean: „Eu am fost primul lider de galerie care a fost interzis pe stadioane. Liviu Ungurean nu are legătură cu armele. Nu am detalii”.

ADVERTISEMENT

Influentul suporter a vorbit și despre : „Ce ați văzut în acea filmare este din urmă cu 5-6 luni. Vă asigur 101%. Dacă au fost imagini, probabil că există camera. Problema este alta”.

Corsicanu a adus aminte și modul cum a fost ridicat „Bocciu” de poliție: „Sunt niște greșeli, dar de ce să tăiem în carne vie? De ce să facem circ? Are și omul ăla o familie. În ziua în care fetița lui a împlinit 15 ani el a fost ridicat. A omorât pe cineva?”.

ADVERTISEMENT

Gheorghe Răducan e convins că ultrașii nu vor mai avea curaj să folosească torțe și fumigene la meciuri: „La noi nu veți mai vedea materiale pirotehnice. E momentul zero în fotbalul românesc. Este clar că pe stadioanele noastre nu veți mai vedea materiale pirotehnice. Eu nu cred că Daniel Niculae are vreo implicare”.

Gigi Corsicanu îl contrazice pe Dan Șucu: „Noi am avut o înțelegere cu Victor Angelescu”

Gigi Corsicanu și l-a contrazis pe Dan Șucu, care a spus că oferă 25.000 de lei pentru deplasările galeriei: „Vizavi de ce a spus domnul Șucu legat de deplasările galeriei vreau să înțeleagă toată lumea că suporterii Rapidului suntem cei mai mândri din România. Nimeni nu a dat galeriei Rapidului niciun ban niciodată.

Sunați-l pe domnul Șucu să spună dacă a dat cuiva din galeria Rapidului vreun ban. N-a dat niciun ban niciodată. Înainte să vină domnul Șucu noi am avut o înțelegere cu Victor Angelescu. Dânsul ne-a propus să administrăm noi peluza în care stă galeria Rapidului, iar din încasările care provin din biletele pe care tot noi le cumpărăm să ne autofinanțăm.

Eu nu sunt ultras, sunt rapidist. Noi am hotărât să crească cu un procent prețul biletelor și din diferența respectivă să se plătească transportul suporterilor în deplasări”, a spus Gheorghe Răducan la .