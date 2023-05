Gina Chirilă se desparte, o perioadă, de Bogdan Vlădău după experiențele șamanice: „Voi pleca cu fetele”

și Bogdan Vlădău formează un cuplu de 11 ani și sunt părinții unei fetițe superbe de trei ani. Modelele sunt, cu siguranță, unul dintre cele mai râvnite cupluri din showbiz, însă au avut și ei probleme în relație. Cu toate acestea, au știut să gestioneze situațiile mai puțin plăcute și mereu și-au oferit, pe lângă iubire, și libertate. După ce Bogdan Vlădău a stat plecat cu lunile în Peru, acum a venit rândul Ginei Chirilă să plece. Și o face, la rândul ei, singură, urmând să stea o perioadă despărțiți.

Gina Chirilă primele declarații despre plecarea ei după ce soțul a stat luni întregi în Peru

De ceva vreme, Cu această ocazie modelul este plecat de acasă o lungă perioadă și nu poate lua legătura cu familia. Acum, fosta concurentă de la Bravo ai stil Celebrities a decis să plece și ea cu fetele. Se pare că vara este destinată unei vacanțe pe cinste în sudul Franței.

„Voi pleca cu fetele în sudul Franței vara aceasta. Nisa, Cannes, Monaco, Saint Tropez. O să ne organizăm și vedem, dar cert este că vreau să ne simțim bine”, a declarat Gina Chirilă, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Frumoasa soție a lui Bogdan Vlădău susține că ea și soțul ei sunt foarte deschiși unul față de celălalt. Își oferă libertate, așa că vacanțele separate nu sunt un impediment pentru ei. Dimpotrivă, chiar le fac bine.

„Eu și Bogdan ne oferim libertate unul altuia. Mi se pare foarte important și pentru bunăstare să pleci, să ai grijă de tine ca să fii ok după în familie. Să nu uităm lucrul acesta. O să petrecem și timp în familie în vara aceasta”, a mai declarat frumoasa vedetă.

Gina Chirilă, despre gelozia din cuplu după plecările lui Bogdan Vlădău: „Încerc să fiu relaxată”

Libertatea este cheia relației lor, dar știți cum se spune că dacă nu există niciun pic de gelozie, nu există iubire. Așa este și în cazul Ginei care recunoaște că începutul relației cu Bogdan i-a dat ceva emoții. Odată cu trecerea timpului, frumoasa blondină s-a mai relaxat în această privință.

„A existat gelozie din partea mea la începutul relației. Acum îmi place să spun că m-am maturizat și văd altfel lucrurile. Învăț să fiu relaxată din toate punctele de vedere”, a mai spus Gina Chirilă pentru FANATIK.

Ce o deranjează pe Gina la Bogdan Vlădău: „I-am reproșat lui Bogdan”

Sunt înțelegători unul cu celălalt, însă atunci când vine vorba de fiica lor, Katia, lucrurile se schimbă pentru Gina și Bogdan. Frumoasa blondă a declarat că „job-ul” de părinte încă îi dă bătăi de cap. Cu toate acestea, Gina se declară mai autoritară cu fetița ei, decât este Bogdan Vlădău.

„Katia crește, este superbă, minunată, a făcut trei ani de curând. Îmi este foarte greu să îi refuz lucruri, dar trebuie câteodată. Știe să facă ochii mari și să ceară așa frumos. Sunt destul de nouă la capitolul parenting, dar trebuie să fac față. Învăț din mers, mă obișnuiesc în timp pentru că la început mi-a fost și mai greu.

Eu sunt mai autoritară cu ea, Bogdan este mai blând. Fetițele sunt mai aproapiate de tați, iar eu trebuie să iau rolul omului autoritar din familie. Să știi că nu i-am reproșat lui Bogdan și nu am avut discuții pe tema aceasta. Într-un fel îl înțeleg de ce îi cedează. Katia are o fățucă de te topește și nu ai cum să îi reziști, nu ai cum să o refuz. Eu pot totuși, dar cu greu”, a mai declarat frumoasa vedetă pentru FANATIK.

De ce nu își expun copilul Gina Chirilă și Bogdan Vlădău: „Refuz să merg la emisiuni cu ea”

sunt unele dintre cele mai bine cotate modele de la noi din țară. Desigur că fiica lor a moștenit frumusețea părinților. Și, cu toate că susține din tot sufletul că fiica ei este superbă, Gina nu o împinge către modelling. În plus, vedeta nu dorește nici să o expună atât de mult pe micuța Katia.

„Eu vreau să îi expun lucrurile, să îi arăt și să aleagă ea într-un final. O voi susține în ce își va dori să facă. Îi voi expune și partea bună și partea rea. Am călătorit în lume, am văzut oameni, experiențe și am învățat și eu din asta. Părinții mei au făcut la fel, nu m-au restricționat din a face ceva. Vreau să urmez modelul părinților mei cu Katia.

Nu contează ce mi-ar plăcea mie să facă, contează ce i-ar plăcea ei. Acesta este motivul pentru care nu o expun. Refuz mereu să merg la emisiuni cu ea, nu prea o postez, tocmai din acest motiv. Vreau să crească, să își definească valorile și să-mi spună ea ce își dorește”, a mai spus Gina pentru FANATIK.

Gina Chirilă despre experiența de la Cannes: „De mică mi-am dorit să ajung la Cannes”

Gina Chirilă a fost una dintre vedetele care au pășit pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes. Aceasta a fost invitată la premiera filmului „Killers Of The Flower Moon”, regizat de Martin Scorsese. A purtat o ținută impresionantă cu care a făcut furori. Până și presa internațională a scris despre româncă. Acum, frumoasa moldoveancă a vorbit pentru FANATIK despre experiența inedită.

„Nu voi uita niciodată imaginea aceea cu mine de la Cannes. A fost o experiență de neuitat. Prima oară nu voi uita niciodată ce s-a întâmplat pe covorul roșu. De mică mi-am dorit să am această experiență, să mă întâlnesc cu celebritățile de acolo.Simt că am manifestat această experiență de la Cannes. Eu cred în manifestare, dar trebuie făcută bine. Trebuie să ai intenție bună, perseverență, este un mix de sentimente.

Rochia pe care am purtat-o este făcută de prietena mea cea mai bună, de brandul ei. Pot să spun că este rochia sufletului meu. De când am probat-o m-am simțit „eu” în ea. În acest fel am ales-o.

Nu mi-am creat singură rochia pentru Cannes pentru că mi-a plăcut foarte mult acea rochie. Eu îmi promovez mereu rochiile, dar atunci am simțit să iau o rochie de la ea. Mi-am ascultat instinctul și am făcut bine”, a spus Gina Chirilă despre experiența de la Cannes pentru FANATIK.