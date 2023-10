Gina Pistol a surprins pe toată lumea! Transformarea spectaculoasă prin care a trecut

Fosta prezentatoare de la Chefi la cuțite a surprins pe toată lumea! ă prin care a trecut în urmă cu foarte puțină vreme când a ajuns într-un salon de înfrumusețare din București.

Gina Pistol și-a impresionat fanii din online! Schimbarea radicală suferită de soția lui Smiley

Gina Pistol din online! Schimbarea radicală suferită de soția lui Smiley i-a adus numeroase aprecieri și comentarii de la cei care îi urmăresc activitatea de pe rețelele de socializare. Vedeta s-a tuns din nou scurt.

Fosta moderatoare de la Antena 1 nu are perioade foarte mari în care să aibă părul lung pentru că de fiecare dată îl taie. De această dată stilistul a intrat cu foarfeca destul de mult în podoaba capilară a blondinei.

„Mă tunde… Vrei să vezi rezultatul?”, și-a întrebat fosta iubită a lui Codin Maticiuc fanii din social media. Ulterior, fosta prezentatoare de la Chefi la cuțite a revenit cu o filmare în care se observă transformarea suferită.

Reacția Ginei Pistol a fost una total neașteptată, dovadă că nici ea nu credea că a luat această decizie. Cu toate acestea noua tunsoare, care e una bob, o prinde extrem de bine și îi încadrează perfect trăsăturile feței.

Gina Pistol, îndrăgostită de părul scurt

Gina Pistol a recunoscut în repetate rânduri că este îndrăgostită de părul scurt și de fiecare dată când crește nu are răbdare și trece pragul saloanelor. Blondina se tunde și se vopsește mereu în aceleași locuri de ani buni.

Se lasă pe mâna a doi hairstiliști în care are foarte mare încredere și care îi cunosc deja gusturile. În plus, fosta gazdă a emisiunii culinare Chefi la cuțite spune că nu are o rutină specială când vine vorba de spălarea părului.

„Mie nu mi-au plăcut niciodată coafurile perfecte, fixate, fug de ele ca necuratul de tămâie. Îmi place să am părul ca după o noapte de dragoste sau după o amiază la plajă, genul ăla cât mai natural, dar neapărat curat.

Mă vopesc și mă tund mereu în aceleași locuri. Îmi place să îmi aranjez părul și singură, nu petrec foarte mult timp în fața oglinzii”, spunea Gina Pistol în urmă cu ceva vreme, pentru publicația .