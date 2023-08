Gina Pistol, adorată de telespectatori. Ce a apărut pe pagina sa: ”Înapoi la TV, gata cu depresiile”

Fosta gazdă a emisiunii Chefi la cuțite este adorată de , chiar dacă a anunțat la începutul anului că se retrage din televiziune. Ce a apărut acum pe pagina sa. Cine i-a cerută să fie înapoi la TV și să uite de depresii.

Gina Pistol, iubită de români. Ce scrie pe unul dintre conturile sale de social media. Mesajul neașteptat

Gina Pistol este una dintre prezentatoarea iubite de publicul român, fiind o prezență constantă pe micile ecrane ani la rând. Din păcate, în urmă cu câteva luni a decis să se concentreze mai mult pe viața de familie.

Fanii nu au văzut cu ochi buni această retragere și chiar au fost persoane care i-au spus că nu a făcut ce trebuie. Recent, un alt mesaj neașteptat a fost publicat pe rețelele de socializare. Iată ce scrie pe unul dintre conturile sale de social media.

„Înapoi la TV, gata cu depresiile”, este comentariul lăsat de un bărbat pe pagina de Instagram a frumoasei blondine și soții a lui Smiley. Asta înseamnă că internauții doresc să o revadă la cât mai curând.

Din păcate, starea de spirit a Ginei Pistol a avut mult de suferit după ce a devenit mamă pentru prima oară. Vedeta de la Antena 1 a vorbit sincer și deschis despre momentele mai puțin plăcute din viața sa privată.

Gina Pistol, la un pas de depresia postnatală

„Ultima oară când am trăit o stare de genul ăsta a fost după ce am devenit mamă, când am trecut printr-o criză de identitate și mi-era foarte greu să mă adaptez noului stil de viață.

Nu anulează bucuria și fericirea pe care le-am trăit și le trăiesc pentru că am un copil, dar cumva am trecut printr-o criză de identitate. Erau momente când îmi era foarte dor de mine și îmi lipseam.

Cred că sunt foarte multe femei care se regăsesc în ce spun eu!”, a mărturisit la un moment dat Gina Pistol, conform . În cele din urmă soția lui Smiley a trecut cu bine peste această perioadă.

Cunoscuta moderatoare tv este mândră de fiica sa și a prezentatorului de la Românii au talent. Blondina postează adesea imagini și filmări cu fetița care îi umple inima de bucurie de mai bine de 2 ani și jumătate.

Mai mult, vedeta este foarte încântată că micuța a moștenit talentul de la celebrul său tată. Josephine Ana adoră să cânte și să danseze, la nunta Ginei Pistol cu Smiley impresionându-i pe invitați cu mișcări de balet.