Gina Pistol, declarație de dragoste pentru Smiley. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite, mesaj special: “El este locul meu sigur”

Smiley și Gina Pistol sunt unul dintre cele mai celebre cupluri din showbiz și nu ezită o clipă în a-și împărtăși sentimentele, public, pe rețelele de socializare. De când au anunțat că în curând vor merge în fața altarului, iubirea lor pare că este și mai profundă. Fosta prezentatoare de la Chefi la Cuțite i-a făcut o declarație de dragoste artistului.

Ce declarație de dragoste i-a făcut Gina Pistol lui Smiley

Gina Pistol își surprinde adesea partenerul alături de care are o fetiță pe nume Josephine. Iată ce i-a transmis vineri, într-un mesaj postat pe un Instastory. Vedeta și-a exprimat iubirea pentru Smiley în cuvinte profunde, stârnind emoție.

”El nu este doar bărbatul meu, el este casa mea, odihna mea, inima mea și locul meu sigur”, a scris Gina Pistol pe un . Această declarație de dragoste vine la scurt timp după ce cuplul și-a anunțat intenția de a-și uni destinele și de a merge în fața altarului.

”Tot timpul aceasta a fost răspunsul: că o să vă anunț eu și evident că anunțul nu pot să îl fac singur. Suntem împreună aici și vrem să vă anunțăm că am decis să ne căsătorim. Am decis să ne căsătorim.

Decizia am luat-o acum doi ani, acum un an și jumătate. Bine că, probabil, noi am luat decizia cu mult timp înainte, dar am verbalizat-o…Nu am conștientizat fix momentul acesta, dar uite că suntem după șase ani și jumătate de relație tot împreună, tot acasă”, a declarat Smiley

Smiley și Gina Pistol, părinți unei fetițe. Când se vor căsători

Smiley și Gina Pistol sunt împreună de peste 7 ani, dar abia în 2020 și-au făcut publică relația, atunci Gina anunțând și că este însărcinată.

De altfel, și Smiley a devenit tată pentru prima oară de când pe lume a venit Josephine. Cântărețul și Gina Pistol au iscat rumoare în spațiul public după ce și-au confirmat povestea de iubire, iar întrebările despre când se vor căsători nu au întârziat să apară.

Smiley și Gina Pistol au mărturisit în aceste zile că sunt deja logodiți, iar momentul cererii a avut loc în urmă cu doi ani. , dar nu vor să creeze din eveniment un moment fastuos, ci restrâns, alături de toți cei dragi.