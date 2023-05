Gina Pistol, primele imagini cu rochia de mireasă. Cum arată ținuta pe care o va purta la nunta cu Smiley

Renumita prezentatoare de la Chefi la cuțite a distribuit primele imagini cu . Cum arată ținuta pe care o va purta la nunta cu partenerul de viață cu care are o relație sentimentală de 6 ani și jumătate.

Gina Pistol, primele poze cu ținuta de la nuntă. Cum arată cea pe care o va îmbrăca la ceremonia cu Smiley

Gina Pistol a revenit cu forțe proaspete pe social media, unde le-a arătat fanilor primele poze cu ținuta de la nunta pe care o organizează și care va avea loc în curând. Vedeta de la Antena 1 a distribuit o fotografie cu a doua rochie de la marele eveniment.

ADVERTISEMENT

Frumoasa blondină a declarat că va purta două astfel de obiecte vestimentare. Una dintre acestea a fost comandată de pe Internet, în timp ce alta a fost realizată după dorințele sale. Nu este stil prințesă, ci pare una simplă.

Rochia are ceva special, materialul fiind unul fluid care o va ajuta pe iubita lui Smiley să se simtă în largul său și să danseze până dimineața. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite nu va purta tocuri cui, ci ciocate.

ADVERTISEMENT

„E greu rău să organizezi o nuntă. Nu greu, e solicitant. Intru să probez rochia, nu de mireasă, cealaltă, vă povestesc eu. Ne auzim după… Doamne, cât de frumoasă este a doua rochie.

Voi purta două rochii, une pe care o voi purta la cununia civilă, religioasă și la petrecere, în prima parte, după care o să am rochia de petrecere. Voiam ceva care să-mi fie confortabil, că mă încalț în ciocate, că nu rezist să stau în tocuri toată ziua.

ADVERTISEMENT

O să vă arăt în ziua nunții, nu vă pot arăta până atunci. Acum am a doua rochie gata, prima rochie e comandată, o văzusem pe internet și am zis că asta e rochia mea. După care, când a venit cererea, am găsit rochia aceea.

Era dintr-o colecție mai veche și mi-a făcut-o, am dus-o la ajustare, vreau să atingă pământul, dar cât să nu o distrug”, le-a povestit Gina Pistol urmăritorilor de pe contul de .

ADVERTISEMENT

Gina Pistol, entuziasmată de nunta cu Smiley

Gina Pistol este foarte entuziasmată de nunta cu partenerul de viață, Smiley, deși nu îi este deloc ușor să se organizeze cu toate cele necesare. Din fericire, blondina a apelat la ajutor de specialitate pentru a decurge totul ca la carte.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, de la Antena 1 a dezvăluit că rochia de mireasă o are în minte de foarte multă vreme. A văzut-o pe Pinterest și s-a îndrăgostit de modelul respectiv pe care l-a căutat după ce a fost cerută în căsătorie de artist.

Cu această ocazie moderatoarea a mai spus că verighetele au fost făcute la comandă și au fost personalizate. Inelele au o semnificație aparte pentru Gina Pistol și Smiley care abia așteaptă să-și unească destinele.