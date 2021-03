Gina Pistol, mândră de ipostaza de mamă. Iată cum a pozat-o pe micuța Josephine

Gina Pistol este tare mândră de ipostaza de mamă, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” fiind în culmea fericirii de când a născut. Vedeta a publicat o imagine nouă cu micuța sa și a artistului Smiley, însă fără a-i arăta încă chipul.

Frumoasa blondină nu se poate abține să nu împărtășească cu fanii de pe rețelele de socializare momentele frumoase pe care le trăiește de când a devenit mamă pentru prima oară. Acesta este și motivul pentru care uneori mai „scapă” poze cu fetița sa, Josephine Ana.

Așa s-a întâmplat și în urmă cu puțin timp când gazda reality show-ului „Asia Express” a publicat o fotografie inedită cu fetița sa și a prezentatorului de la Românii au talent. Gina Pistol a postat o imagine în care micuța apare de la gât în jos, fără a i se vedea fața.

Gina Pistol, imagine nouă cu fiica sa. Cum a pozat-o pe micuță

Așa cum au făcut și alte vedete din lumea mondenă, Gina Pistol așteaptă momentul potrivit să o prezinte lumii pe fiica sa și a cântărețului Smiley, însă asta nu înseamnă că nu publică imagini cu ea.

Micuța de numai trei săptămâni a apărut într-un costumaș de un alb impecabil, în timp ce stă liniștită într-un suport special pentru bebeluși.

Vedeta s-a asigurat din timp că fetița va beneficia de tot confortul din lume și a cumpărat toate cele necesare pentru creșterea unui copil nou-născut. Micuța are două paturi, scaun de mașină, un cărucior super ușor de strâns, dar și multe alte lucruri.

„Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând.

Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină… Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic.

Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă”, spunea Smiley înainte să devină tată, într-o emisiune TV.

