Gina Pistol și Smiley se confruntă cu dureri foarte mari. Ce au pățit vedetele: „Dacă mă vedeți…”

După ce zilele trecute povestea că s-a întors la sală, pentru a se menține în formă, Gina Pistol se confruntă cu o problemă. Vedeta a povestit că se mișcă cu greu după antrenamentele intense, iar Smiley nu se află într-o stare mai bună.

Anunțul făcut de Gina Pistol în mediul online

Gina Pistol nu se neglijează. , vedeta are și mai multă grijă de imaginea ei, astfel că recent a dezvăluit că s-a reapucat de sală, pentru a se menține în formă.

Dar după o perioadă de pauză, antrenamentele nu sunt foarte ușoare, iar ultimele dintre ele și-au pus deja amprenta asupra corpului său. Nu neapărat pentru că a scăzut în greutate, ci pentru că a făcut febră musculară.

Prin urmare, fosta prezentatoare de la Antena 1 și-a avertizat fanii că dacă o întâlnesc prin oraș să nu se îngrijoreze. Nu și-a schimbat brusc stilul de mers și nici nu și-a pierdut feminitatea, doar o dor foarte tare picioarele.

Mai mult de atât, Smiley se află în aceeași situație, el glumind și afirmând că în această perioadă merg în mâini din cauza febrei. „Dacă mă vedeți prin oraș zilele acestea mergând ciudățel așa, ca un recuperator aș spune, să știți că nu mi-am schimbat stilul de mers.

Ci am februță musculară…atât eu cât și…soțul meu, și el are februță. Și dacă vă întrebați de ce avem febră musculară, este pentru că…Pentru că am lucrat bine la sală, și apoi mergem în mâini că picioarele nu le mai putem folosi”, a povestit Gina Pistol

Cine o înlocuiește la Chefi la cuțite

Progresele pe care Gina Pistol le face la sală vor putea fi admirate de fani doar în mediul online. Căci vedeta a luat anul acesta decizia de a renunța la televiziune și și-a dat demisia de la Antena 1, din dorința de a sta mai mult cu fiica sa.

Astfel că nu se știe cât va dura această pauză sau dacă soția lui Smiley a semnat cu un alt trust tv sau o va face în viitorul apropiat. Cert este că după multe sezoane în care a făcut parte din echipa Chefi la cuțite, lipsind doar în perioada în care a născut, vedeta nu mai face parte din echipă.

Este vorba de Irina Fodor, cea care îi cunoaște deja pe cei trei chefi și care prezintă și America Express.