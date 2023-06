Gina Pistol, victima unei rețele infracționale! Vedeta, disperată, a ajuns la Poliție: „Nu am ce să fac”

Gina Pistol este victima unei escrocherii uriașe în mediul online! Numele soției lui Smiley este folosit într-o campanie publicitară fără acordul ei, într-o reclamă la un produs pentru slăbit.

Gina Pistol, victima unei rețele infracționale dubioase. Ce a pățit soția lui Smiley

Nu doar interviul care circulă cu vedeta de la Antena 1 este fake, ci și publicația pentru care prezentatoarea Chefi la cuțite ar fi făcut respectivele declarații. Escrocii au plagiat sigla revistei Cosmopolitan pentru a crește credibilitatea recomandărilor pe care Gina Pistol le-ar face femeilor care vor să slăbească cu respectivul produs.

FANATIK a contactat-o pe Gina Pistol pentru a afla dacă a descoperit cine e în spatele acestei reclame grosolane, în care i se folosește imaginea, însă vedeta ne-a mărturisit că nu are idee cine e în spatele acestei povești.

Gina Pistol a mers la Poliție, dar infractorii nu pot fi găsiți: „Sunt fete care au cumpărat produsul ăla și le-a durut capul”

Mai mult, Gina a mărturisit că nu este singura celebritate de la noi a cărei imagine a fost folosită în mod ilegal. Și s-a trezit, peste noapte, cum că ar promova produse pentru slăbit.

„Oamenii ăia îmi folosesc în mod abuziv și numele, și imaginea. Și, din păcate, este o rețea din asta dubioasă de care nu poți să dai. Și Adda a pățit-o și, la fel. Poliția nu are ce să le facă, din păcate.

De ceea ce îmi pare rău este că sunt fete care au cumpărat produsul ăla și au zis că le-a durut capul, au avut stări de amețeală. Eu nu am recomandat niciodată acel produs. Îmi folosesc în mod abuziv numele și imaginea.

Din păcate nu am ce să fac. Nici nu am avut în perioada asta când să mă ocup (n.r.: din cauza pregătirilor pentru nuntă)”, a declarat Gina Pistol, în exclusivitate pentru FANATIK.

Gina s-a căsătorit, de curând, cu Smiley. Petrecerea a fost exact cum și-au imaginat-o

Așadar, fanii vedetei de televiziune care citesc vreodată vreun interviu în care Gina Pistol ar fi vorbit pentru revista Cosmopolitan despre Keto Diet trebuie să știe că este vorba despre ceva fals.

Gina nu a recomandat niciodată acel produs și, așa cum spune respectivul articol fake, Alianța Nutriționiștilor nu a dat-o vreodată în judecată pe vedeta Antenei 1 pentru că ar fi dezvăluit secretul siluetei sale.

Cât despre nunta cu Smiley, Gina Pistol ne-a spus că a ieșit totul așa cum și-a imaginat, cum și-a dorit. „Acum sunt puțin amețită, după nuntă. Ne-am dorit să ne placă nouă, știi? Și nouă chiar ne-a plăcut”, ne-a mai spus Gina Pistol.

Sorin Bontea a lipsit de la nuntă din motive personale

Gina Pistol și Smiley și-au pus pirostriile sâmbăta trecută, pe 28 mai 2023. La marea petrecere a nunții au fost invitate o serie de vedete de la noi, printre care Loredana Groza, Pavel Bartoș, Adelina Pestrițu și doi din cei trei chefi de la Antenă, și Florin Dumitrescu.

, care a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, din ce motiv nu a fost la nunta lui Smiley cu Gina Pistol, cu toate că a fost invitat.

„Da, eu marele absent? N-am ce să comentez, nu aș vrea să comentez nimic. Bineînțeles că am fost invitat. Am avut un motiv personal pentru care nu am fost. Mi-ar fi plăcut să merg, dar n-am avut ce să fac. Mai sunt și probleme, fără să le iei în calcul, apar”, a dezvăluit Sorin Bontea, pentru FANATIK.