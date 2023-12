Gino Iorgulescu și LPF, comunicat în ziua de Crăciun: „Am demonstrat că putem depăși orice obstacol”

Gino Iorgulescu și Liga Profesionistă de Fotbal au lansat un comunicat de presă prin care . Președintele LPF le-a mulțumit tuturor pentru sprijinul acordat fotbalului românesc.

Gino Iorgulescu și LPF, comunicat în ziua de Crăciun: „Anul care se încheie a fost plin de provocări”

și-a rupt din timp și le-a urat de bine românilor. Totodată, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal le-a mulțumit antrenorilor, jucătorilor și suporterilor pentru promovarea valorilor fotbalului românesc.

„Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, vă transmit cele mai călduroase urări de bucurie, sănătate și fericire! În calitate de Președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, doresc să exprim recunoștința mea pentru pasiunea și sprijinul vostru continuu pentru acest sport minunat.

Anul care se încheie a fost plin de provocări și schimbări, iar fotbalul a continuat să fie un far de speranță și unitate pentru comunități din întreaga lume.

„Am demonstrat că putem depăși orice obstacol”

Ne-am confruntat cu obstacole, dar am demonstrat că putem depăși orice atunci când suntem uniți și dedicați unui scop comun. În acest spirit de solidaritate, vă mulțumesc tuturor celor implicați în fotbal – jucători, antrenori, oficiali, suporteri și parteneri – pentru contribuția voastră remarcabilă în promovarea valorilor acestui sport minunat.

Pentru noul an ce se apropie, să ne propunem să fim mai puternici, mai înțelegători și să continuăm să promovăm fair-play-ul și spiritul sportiv. Fie ca Noul An să vă aducă satisfacții pe plan personal și profesional, iar fiecare meci să fie o oportunitate de a crea amintiri frumoase și de a inspira generațiile viitoare.

Sărbători fericite și un An Nou plin de realizări și prosperitate!”, au fost cuvintele lui Gino Iorgulescu, . Gino Iorgulescu a preluat șefia LPF pe 14 noiembrie 2013, după o perioadă de 17 ani în care Dumitru Dragomir a fost președintele structurii sportive.

Gino Iorgulescu, apariție rară la FC Voluntari – Rapid 2-1

Gino Iorgulescu nu este extrem de vocal în fenomenul fotbalului din România. Președintele LPF a fost zărit într-una dintre aparițiile rare pe stadion la meciul FC Voluntari – Rapid, scor 2-1, în etapa a 4-a din SuperLiga.

Gino Iorgulescu a urmărit partida alături de Anghel Iordănescu și Mihai Stoichiță. “Gino, Puiu și cu mine. Am stat împreună acolo sus, am comentat to ce am văzut. Într-adevar m-a surprins și pe mine ca a venit.

Reia ușor viața fotbalistică. Se simte mai bine, e foarte bine, a fost o plăcere să stăm cu el. Tot la fel cum îl știm. A fost în formă. Discutam pe marginea a ceea ce vedem și discutam și de pe vremea când jucam.

Am jucat împreună în aceeași perioadă eu, Puiu și Gino în formă cum nu l-am mai văzut de mult. Sunt bucuros și e normal să fie așa”, declara Mihai Stoichiță, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.