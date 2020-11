Giovanni Becali, dezvăluire din interiorul naționalei: ”Man a vrut să meargă la tineret”

Fostul impresar Giovanni Becali a dezvăit faptul că mijlocașul Dennis Man ar fi preferat să nu fie la echipa națională de seniori a României și să meargă la reprezentativa U21.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorul de la FCSB a fost titularizat în meciul amical cu Belarus, iar în cele 57 de minute în care s-a aflat pe teren nu a entuziasmat.

România U21 va întâlni Danemarca marţi, 17 noiembrie, de la 20:30, pe stadionul ”Ilie Oană“ din Ploieşti. Fotbaliştii conduşi de Adrian Mutu au nevoie de o victorie pentru a se califica la turneul final european din vara viitoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dezvăluire uluitoare a lui Giovanni Becali de la națională

”Noi nu avem un schelet, nu avem o bază. Am rulat 120 de jucători în ultimii 6-7 ani. În anii ’90 aveam un schelet de 7-8 jucători pe care îi știam cu ochii închiși. Ne-am calificat la Euro U21, a fost nebunie. Am făcut tam-tam că ne-am califcat la Euro. Dacă tot am vorbit de această generație, trebuia să luăm 6-7 jucători să-i promovăm și să fie baza”, a spus impresarul.

”Dar la noi, la națională, a ajuns cine a vrut și cine nu a vrut. Radu dacă era promovat, poate că nu mai era acum doar rezerva lui Handanovic. Ceilalți din jurul celor de la U21 erau Chiricheș, Tătărușanu, Răzvan Marin sau Alibec. Dacă țineam scheletul de la U21 puteam să creștem o generație. Manea dacă era al meu juca la Lecce, dar așa l-am dus pe Benzar”, a mai declarat el la Telekom Sport.

ADVERTISEMENT

”Nu îl înțeleg pe Rădoi. De ce îl lași pe Hagi la tineret și nu îl lași și pe Man, mai ales că e meci decisiv. Man a vrut să meargă la tineret, dar cred că nu a vrut Rădoi. Mutu l-a vrut. Man trebuia chemat la seniori mai devreme, putea juca în Islanda. Rădoi a vrut să repare o nedreptate, dar e prea târziu. Man trebuia și dorea să fie la U21”, a dezvăluit Giovanni Becali despre convocarea lui Dennis Man la echipa națională.

Întrebat despre plecare alui Cristiano Bergodi de la Universitatea Craiova, Becali a răspuns: ”Bergodi e italian, a simțit că ceva e în neregulă și a preferat să plece de pe primul loc. Tensiuni au fost de la eliminarea din Europa, dar au mai dus-o cu victoriile alea la rând. Însă, Bergodi simțea că nu merg bine lucrurile”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Olăroiu a făcut istorie în China”

”Eu cred că Dan Petrescu nu are nimic oficial, cred că sunt doar vorbe. Dacă avea o ofertă concretă pe bani mulți venea și își plătea clauza de reziliere sau lua un jucător de la CFR pe 2-3 milioane de euro și ajungeau la o înțelegere.

Relația lui Dan cu patronul e bună, dar s-a răcit puțin relația cu Marian Copilu. Petrescu nu l-a sunat să-i transmită condoleanțe când și-a pierdut părinții și omul s-a supărat, dar se pare că relația se reface”, a precizat Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Ce a făcut Olăroiu se poate compara cu ce a făcut Leicester acum câțiva ani în Anglia. Oli și-a ales niște străini care n-au impresionat în Europa, dar pe care s-au plătit niște bani. A avut și noroc de sistemul ăsta”, a comentat Becali câștigarea titlului în China de Jiangsu Suning.

”Gigi a ieșit din scenă și pentru că era hulit puțin de presă. El are iubirea asta pentru biserică, pentru religie și s-a aplecat cu toată familia spre lucrul ăsta. Însă, e în contact cu tot ce se întâmplă la FCSB, nu mișcă nimic fără el. Lui Tănase, Man, Coman le-a mărit contractele, le-a făcut 18-20.000 de euro, înseamnă bani pentru nivelul din România”, a declarat impresarul.