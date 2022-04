Giovanni Becali, dezvăluiri fabuloase despre cum se menține în formă Cristiano Ronaldo: „Are un sexolog cu el! Îi dă parametrii pe care trebuie să-i consume!”

Ajuns la 37 de ani, Cristiano Ronaldo continuă să evolueze la cel mai înalt nivel pentru Manchester United, fără să dea semne că s-ar apropia de retragerea din fotbal.

Giovanni Becali, dezvăluiri fabuloase despre cum se menține în formă Cristiano Ronaldo

Giovanni Becali susține că este înconjurată de specialiști, care îi fac programul zilnic astfel încât să fie în cea mai bună formă, din punct de vedere fizic.

ADVERTISEMENT

Într-un mod inedit, fostul impresar a dezvăluit faptul că „CR7” are și un sexolog, care îi transmite când și cât trebuie să facă dragoste.

„Jucătorul trebuie să fie controlat, să aibă mereu specialiști lângă el. Să aibă un doctor, un preparator, un nutriționist, chiar și un sexolog. Trebuie să-i spună programul de somn, de antrenament, chiar și de sex.

ADVERTISEMENT

Păi, Ronaldo, la 37 de ani, are programul făcut minut de minut. Știe și când să facă sex și cât să facă cu soția sa.

Are un sexolog cu el și îi dă parametrii pe care trebuie să-i consume. Nu este o glumă, știu de la Jorge (n.r. Jorge Mendes, agentul lui Cristiano).

ADVERTISEMENT

Când trebuie să facă sex și când să facă sex. Știe când să meargă și cu bicicleta, tot, tot. Ronaldo a muncit și muncește mult pentru a se menține. Nu este ca Messi. De aia va juca până la 42 de ani.

Știe când trebuie să ia avionul, știe când pleacă avionul nevestei. Pentru că el deține două avioane. Unul, al lui, unul, al nevestei. Știu toate astea de la Mourinho”, a declarat Giovanni Becali, la .

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, despre starea lui Mino Raiola

Giovanni Becali a vorbit și despre starea de sănătate a . Zilele trecute, presa internațională a scris despre acesta că ar fi murit.

ADVERTISEMENT

„Ne-am înşelat puţin cu moartea lui. Dacă Dumnezeu poate să facă o minune, asta înseamnă minune, dacă el se salvează. Din ianuarie, el a fost adus la spital, a fost deschis, a fost închis la loc, fără nicio şansă să scape.

Asta înainte de a se termina perioada de mercato, pe 31 ianuarie. A mai dus-o în februarie, martie, aprilie. Nu ştiu cât o mai duce. Doar printr-o minune.

Nu ştiu dacă s-a îngrijit prea mult de corpul lui, el fiind mai scund ca mine, are 1,68 – 1,69. Dar banii nu te salvează niciodată, sănătatea e ceva de preţ.

El are un frate care se ocupă, pe care îl are în firmă şi toate problemele astea nu rămân pe drumuri. Are a doua soţie şi are şi ea grijă.

Vă daţi seama că, atuni când nu e el, mulţi dintre jucători vor strâmba din nas. Nu ştiu cât de bine poate să comunice cu ei. Ibrahimovic s-a şi dus la spital, eu îl cunosc bine. Dar Pogba şi mulţi alţii, dacă nu au relaţia directă cu el, e greu să mai…”, a mai spus Giovanni Becali.