Giovanni Becali vrea schimbări masive la națională: ”Man și Coman nu ar trebui să lipsească”

Impresarul Giovanni Becali vrea schimbări masive la echipa națională a României după înfrângerile cu Islanda, Norvegia și Austria.

Ultima oară când România înregistra trei înfrângeri consecutive era anul 2010, Rădoi era titular la centrul liniei de mijloc sau în apărare, FRF era condusă de Mircea Sandu, iar selecționer era Răzvan Lucescu.

Selecționerul Mirel Rădoi este arătat cu degetul de mai toți greii fotbalului românesc, care îl consideră vinovat pentru eșecurile cu Islanda, Norvegia și Austria.

Ce schimbări vede Giovanni Becali la națională

”Suntem departe, iar această echipă naţională dacă nu contează pe nişte jucători cum ar fi Man şi Coman… Sunt jucători care pot duce benzile echipei naţionale, cu un Alibec, un Puşcaş şi căutaţi alţi fundaşi, tineri. Sunt destui tineri şi trebuie jucat cu ei”, sunt schimbările pe care le vede Giovanni Becali la echipa națională.

”Vom juca în continuare cu patru, cinci bătrâni. Ori plecăm cu întinerirea echipei şi jucăm un an, doi… La fel de bine puteai să pierzi şi cu echipa U21 toată complet şi nu luai patru goluri de la norvegieni”, a declarat agentul la Telekom Sport.

”Singurul jucător care salvează echipa naţională e Tătăruşanu. Stanciu e micuţ şi fără curaj, Mitriţă e tehnic, dar micuţ şi fotbalul occidental ne arată ce înseamnă statura fizică. Mie Ianis Hagi îmi lasă o impresie bună, mai ales unde joacă, la Rangers. Dar Ianis trebuie băgat meci de meci”, a continuat el.

”Selecționer nu am mai avut de la Pițurcă”

”Fără rezultate nu ai un viitor, nu se poate. Uitaţi-vă la Dan Petrescu, la Mourinho, toţi au câştigat cupe, campionate începând cu apărarea. Rădoi visează, e tânăr, are tot dreptul să viseze, dar rezultatele vorbesc. Necalificări una după alta, federaţia pierde, fotbaliştii nu se mai vând

Eu l-aş păstra, dar nu cu entuziasmul pe care îl are el. Mai încearcă şi tactica cealaltă pe care au avut-o alţii înaintea ta, mai încearcă să mergi şi la rezultat. Trebuie să găsească o ţară unde locuitorii să fie mulţumiţi cu faptul că joacă fotbal spectacol şi nu se califică la niciun turneu final”, a spus Giovanni Becali.

”Sentimentul e că nu avem o echipă naţională cu care să ne batem pentru o calificare pentru Europene sau Mondiale. Nu avem măcar un grup de 7-8 jucători care pot să formeze structura de bază a echipei naţionale. Să fim serioşi! Austria de-abia acum, la noi, şi-a arătat adevărata valoare şi ambiţia de a arăta că e o echipă calificată pentru Campionatul European.

Nu e vorba despre selecţioner. Noi selecţioner practic nu am mai avut de la Victor Piţurcă. De la Victor Piţurcă şi Iordănescu nu am mai avut selecţioner. Am avut antrenori şi meciuri care ne-au înşelat aşteptările pentru că… Uitaţi-vă la meciul cu Austria sau 2-2 în Norvegia. Au fost nişte clipe, momente care ne-au făcut să credem că ne putem califica”, a încheiat impresarul.