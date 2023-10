Giovanni Costantino, prezentat oficial la FC U Craiova: „Îmi doresc maximum”

Giovanni Costantino este alesul lui Adrian Mititelu pentru sezonul 2023-2024 din SuperLiga, iar tehnicianul italian este gata de treabă la FC U Craiova 1948. Fostul secund al Ungariei sub comanda lui Marco Rossi are planuri mărețe la a patra experiență în postura de antrenor principal din carieră.

Giovanni Costantino, primele declarații la FC U Craiova 1948: „Discuțiile au fost de mult vreme. Am studiat jocul echipei”

Adrian Mititelu și-a găsit antrenor în străinătate după ce discuțiile cu nu s-au concretizat, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Finanțatorul grupării din Bănie l-a instalat pe Giovanni Costantino pe banca oltenilor, iar tehnicianul italian a mărturisit cum a ajuns în SuperLiga.

„Discuțiile au fost de mai multă vreme, însă în ultimele zile s-au accelerat și am ajuns la un numitor comun pentru că înainte de toate aparțineam unui alt club și trebuia să îmi rezolv situația. Înainte de toate am studiat jocul echipei din acest sezon, am urmărit toate partidele pentru a fi sigur că echipa își poate atinge obiectivul pe care și-l propune.

În momentul în care mi-am dorit să acceptat această ofertă am vrut să fiu sigur că gândim la fel și suntem siguri de același obiectiv, sunt sigur că putem să îl realizăm. Este o istorie particulară și sunt sigur că tot ceea ce a realizat președintele pentru acest club a meritat”, a spus Costantino.

Giovanni Costantino s-a interesat despre situația celor de la FC U Craiova 1948 și fotbalul românesc înainte de a semna cu formația lui Adrian Mititelu. Susținerea suporterilor din Bănie în ligile inferiore l-a impresionat pe tehnicianul italian.

„Am vorbit cu foști jucători pe care i-am întâlnit în trecut în România, toată lumea mi-a vorbit frumos despre SuperLiga. Un lucru pe care i-am apreciat pe suporteri este că au susținut echipa în fiecare moment până la promovarea în SuperLiga”, a declarat tehnicianul.

Giovanni Costantino: „Sunt ambițios, îmi doresc să obțin maximum”

are planuri mărețe la FC U Craiova 1948 și anunță că își dorește tot ce au mai bun jucătorii oltenilor. Tehnicianul italian este gata de debutul în SuperLiga în deplasarea de la Poli Iași, iar acesta are de gând să obțină cele trei puncte.

„Sunt ambițios, îmi doresc să obțin maximum și în drumul meu în viață îmi doresc satisfacții la cel mai înalt nivel. Când am obținut licența Pro am fost cel mai tânăr din Italia și nu pentru că am fost un fotbalist de top, ci pentru că am fost un antrenor care și-a dovedit potențialul.

Obiectivul este să câștigăm partida cu Iași, este important să o luăm pas cu pas și apoi vom lua fiecare meci în parte. Ai un obiectiv de lungă durată de a avea un sezon foarte bun, dar nu îl poți atinge dacă nu îți îndeplinești pas cu pas aceste obiective.

Este clar că președintele apreciază și fotbalul, nu doar antrenorii italieni și poate dorința lui este să avem un meci oficial în Italia. Sunt o persoană care muncește mult, am reușit să antrenez la orice nivel și nu am avut niciodată vreo preferință”, a mai spus tehnicianul lui FC U Craiova.

Ce jucător român l-a impresionat pe Giovanni Costantino: „M-am bazat pe el nu doar pe teren, ci și în vestiar”

Giovanni Costantino l-a avut sub comanda sa la MTK Budapesta și pe Gicu Grozav, iar italianul are doar cuvinte de laudă pentru jucătorul de la Petrolul Ploiești. Acesta le promite suporterilor că peste o perioadă de timp va învâța și limba română.

„Gicu Grozav este un jucător fantastic, am mers la MTK pentru el. M-am bazat pe el nu doar pe teren, ci și în vestiar. Știu câteva cuvinte, dar ceea ce este mai important este să pregătesc antrenamentele, jocurile, dar sunt convins că voi avea și timp pentru a învăța limba română”, a încheiat italianul.