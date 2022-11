Giulia Anghelescu, despre muzică: ”Nu am mai cântat de 3 ani”! Când ar putea reveni pe scenă

Giulia Anghelescu a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre motivele pentru care, de trei ani deja, s-a cam retras din lumea muzicii. Vedeta recunoaște însă că îi este dor să cânte, dar că așteaptă momentul perfect pentru a reveni pe scenele mari din România.

Giulia Anghelescu a cam renunțat la muzică

care este mult mai preocupată de creșterea copiilor pe care îi are alături de Vlad Huidu decât de a reveni în prim planul muzicii românești. De altfel, acesta pare să fie și motivul pentru care, de trei ani, nu a mai urcat pe scenă.

Cu toate acestea, ne-a recunoscut talentata cântăreață, nu a renunțat de tot la muzică. Mai cântă pe acasă, la petrecerile pe care le face alături de prietenii apropiați și de familie și, între timp, așteaptă momentul perfect pentru a-și face întoarcerea pe scenă.

De asemenea, în exclusivitate pentru FANATIK, că și-a jurat că nu va mai cânta vreodată, pe scenă, în fața publicului, de Revelion.

Giulia Anghelescu: ”Mă simt nepregătită”

– Te-ai pregătit pentru decembrie, luna plină a anului, să spunem, când e nebunie cu cadouri, cu vizite, cu evenimente, spectacole pentru unii…

Nu sunt pregătită, parcă mereu sunt luată pe nepregătite. Parcă nu vine Crăciunul în fiecare an. Mă simt nepregătită. A fost o perioada lungă în care am fost mai liniștită și acum vin toate deodată că de obicei.

– Evenimente, spectacole?

Eu nu am mai cântat de 3 ani! Nu mai vreau să merg la concerte momentan, vreau să stau mai mult acasă, cu cei mici. Am mai refuzat tot ce a venit în ultimii 3 ani. Mă rog, doar dacă era ceva foarte important din punct de vedere sentimental, dacă era o petrecere în familie, atunci da, nu refuz, pentru că mi-e drag să cant și mi-e dor să cant. Doar că sunt convinsă că fiecare perioada are frumusețea ei.

Evenimente sunt, dar nu ies foarte des tocmai pentru că nu am cum să mă clonez și să fiu în două locuri deodată. Chiar îmi zicea fetiță mea: `A, s-a dus pandemia și gata, iar o să începi să pleci!`. Dar am asigurat-o că nu este cazul. Oricum, înainte de sărbători, cu toate pregătirile, nici nu aș mai avea fizic timp când să ies.

Când revine Giulia Anghelescu în muzică?

– Cumva vrei să ne spui că ușor-ușor…. Nu vrei să ne mai cânți, vrei să renunți definitiv.

Nu, Doamne Ferește. O să cânt, dar așteptăm momentul potrivit. Mi-e dor să cânt… Bine, nu e că și când nu mai cânt deloc. Cânt acasă.

Acum și cel mic al meu este pasionat de muzică, îmi petrec foarte mult timp ajutându-l și învățându-l. Nu-mi lipsește deloc muzică în perioada această pentru că sunt oricum extrem de ocupată. Nici nu aș avea când să fac mai multe decât fac. O să fie și piese noi, și proiecte noi, cu siguranță. În niciun caz nu rămân la vatră.

– La ce proiecte lucrezi?

Deocamdată lucrăm la un proiect online care va apărea la începutul anului viitor.

– Ești activă în online…

Îmi place foarte mult toată treaba asta cu online-ul. Cumva m-am apucat de toată nebunia asta înainte să apară online-ul (rade – n.r.). dar acum e altfel și-mi oferă clar răgaz să stau cu familia, ceea ce este cel mai important.

”Am ceva de recuperat”

– Recuperezi anii… la câte nopți și zile ai lipsit de acasă, cât ai fost la concerte…

Exact. Și am ceva de recuperat. Și tocmai și de aceea nici nu simt vreo nevoie absolută să fac mai multe de atât.

– Dar trage lumea de tine, organizatorii de evenimente, de spectacole…

Da, trage lumea de mine. dar eu mă bucur. Înseamnă că, cumva, le-am marcat existența și că încă așteaptă. În fiecare zi mă întreabă câte cineva când o să scot piesă, de ce nu mai vreau să cânt, de ce nu mai scot piese, de ce nu mă duc la concerte….

Dar cred că pe de altă parte majoritatea au înțeles că în viață mea prioritățile s-au schimbat total și vor trebui să respecte lucrul asta și vor trebui să înțeleagă că viața mea e a mea și vreau să mi-o trăiesc așa cum simt.

– Familia pe primul plan. Muzică pe planul doi. Și totuși spui că mai cânți acasă…

Acasă avem montat tot setup-ul meu de concerte, așa că nu e chiar doar acasă, sau doar acasă în baie. De obicei facem petreceri destul de mari la noi acasă, dar cumva e o bucurie un pic mai mare momentan, să fac chestia asta alături de cei dragi, mai ales că nu foarte mulți membri ai familiei mele m-au văzut în extraordinar de multe concerte. Momentan sunt la “private”, doar pentru ei (râde – n.r.).

Giulia Anghelescu nu vrea să mai audă de concerte de Revelion

– De Crăciun ce faceți?

De Crăciun nu știm dacă plecăm din țară sau nu. Nu ne-am făcut deocamdată niciun plan, în principiu ne-am fi dorit să mergem la nașii noștri, în Viena, dar nu știm cum se vor așeza lucrurile încă.

– Și de Revelion?

De Revelion sigur nu merg la niciun concert (râde – n.r.). asta știu sigur! Mi-am jurat acum 3 ani că orice s-ar întâmplă, de Revelion nu mai vreau să mai cânt. Eu am cântat 30 de ani în fiecare an de Revelion și mi-a ajuns.

– Și totuși, ce s-a întâmplat de ai decis așa, deodată, și foarte categorică, să pui punct, momentan, la concerte.

Nimic. Cred că mi-am dat seama că timpul petrecut cu copiii mei și văzându-i cum cresc… E mai important decât orice altceva. De Revelion vom stă în familie, vedem dacă mai restrânsă sau nu. Probabil pe la munte, în țară.

Cum își răsfață Giulia familia?

– Gătești zilnic. Ce gătești de sărbători?

Gătesc în fiecare zi. De sărbători gătesc pentru toată familia că nu știu cum s-a ajuns la concluzia că eu gătesc foarte bine. Nici nu știu dacă să mă bucur sau nu. La sarmale nu mă mai bag pentru că mă ajută socrul meu. Face niște sarmale extraordinar de bune. Și le face mai bune decât mi-au ieșit mie.

Așadar, sarmalele vor fi făcute de el. Cozonacii vor și făcuți la mama. De restul mă ocup eu, aperitive, friptură, ciorbe, de toate.

– Cum arată o zi din viață ta acum.

Mă trezesc în fiecare zi la 5.30 că să-mi pot bea 2 cafele până se trezesc copiii. După care duc copiii la școală, mă întorc și-mi fac treburile sau ies în oraș cu treaba. Totul se întâmplă până la ora 15.00 când ies copiii de la școală pentru că este musai să mă duc eu să-i iau de la școală. După care venim acasă.

– Cum ești cu mâna. Ți-ai revenit?

Sunt bine. Până la urmă s-a dovedit a fi o artroză, în niciun caz sindrom de tunel carpian. E incipientă, e ok, cu cât fac mai multă mișcare cu mâna, cu atât este mai bine. Drept pentru care nici n-am mai avut probleme de atunci. Am făcut recuperare, kineto, și atât. Am scăpat.