Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948 . Oaspeții au fost aproape să dea lovitura la ultima fază, însă lovitura de cap a lui Blănuță a fost respinsă de sub bară de portarul Universității Craiova. Aurelian Chițu a atacat arbitrajul.

Golgheterul SuperLigii atacă arbitrajul după U Craiova – FC U Craiova 1-1: „Meciul a fost stricat”

Dragoș Vasilică și . Formația antrenată de Giovanni Costantino a rămas în inferioritate numerică din minutul 77, când fundașul elvețian primit al doilea cartonaș galben.

ADVERTISEMENT

Aurelian Chițu a criticat arbitrajul lui Radu Petrescu și a mărturisit că FC U Craiova merita să câștige toate cele trei puncte. „A fost un meci cu încărcătură mare, foarte important pentru noi. Nu neapărat pentru că era un derby, dar și pentru poziția noastră în clasament.

Aveam nevoie de un rezultat bun. Meritam să câștigăm, sincer să fiu. Am avut mult mai multe ocazii mari de a marca. Mai cred că meciul a fost stricat din ce am vorbit cu colegii în vestiar.

ADVERTISEMENT

Noi dominam meciul la 1-1 și în loc să dea roșu pentru ei, a dat pentru noi. Dacă dădea roșul la Bancu, nu mai lua Padula roșu. Era o situație periculoasă. Meritam să câștigăm acest meci”, a declarat Aurelian Chițu.

„Suntem o echipă bună, nu știu care e problema de nu am avut rezultate”

„Noi suntem o echipă bună, la noi nu știu care e problema de nu am avut rezultate până acum. Echipa este bună, sperăm ca acest rezultat să ne dea încredere și pe viitor să câștigăm meciurile. A fost un meci frumos, cu stadionul aproape plin. Era normal să fie și nervozitate.

ADVERTISEMENT

(n.r. de ce nu ați câștigat?) Neșansă. În prima repriză trebuia să marcăm două goluri, am avut două ocazii foarte mari. E un rezultat pozitiv cu toate că nu am câștigat. Am vorbit mai mult decât trebuie și nu prea am făcut lucrurile pe teren.

Trebuie să luăm fiecare meci. Cerințele sunt mari, dar din păcate noi nu am reușit să facem mai mult, dar mai e timp. Așa a fost și anul trecut”, a mai spus Aurelian Chițu.

ADVERTISEMENT

Aurelian Chițu este golgheterul SuperLigii. Atacantul în vârstă de 32 de ani a punctat cu Universitatea Craiova și a ajuns la 9 goluri marcate în actuala stagiune pentru FC U Craiova, cu unul mai mult față de Dan Nistor, aflat pe locul 2.