Graham Potter e pe făraș la Chelsea. Patronul Todd Boehly îl vrea pe Mauricio Pochettino în locul lui

Chelsea s-a despărțit în toamnă de . L-a adus pe Graham Potter, căruia . Însă, după un start decent de mandat, echipa este iar în criză profundă. Presa britanică susține că meciurile din acest final de săptămână sunt decisive pentru destinul său. Și, mai mult, vorbește deja de un nume mare interesat să preia echipa. Care, precum Tuchel, ar veni pe Stamford Bridge după ce a pregătit-o pe PSG.

Mauricio Pochettino vânează postul lui Potter, însă schimbarea nu-i tocmai simplu de făcut

Chelsea a cedat fără drept de apel în confruntarea cu Manchester City din FA Cup. Dar nu acel 0-4 este rezultatul care l-a determinat pe Todd Boehly, patronul american al londonezilor, să ia în calcul o nouă schimbare de antrenor.

Din final de octombrie, Chelsea are doar două succese, cu Dinamo Zagreb, acasă, în Liga Campionilor, și Bournemouth, în campionat. În rest, o remiză cu Nottingham și 6 înfrângeri.

Două dintre acestea, 0-2 și 0-4, cu City, au dus la eliminări din Cupa Ligii și Cupa Angliei. Iar în campionat echipa este doar pe locul 10, la 8 puncte de locul de Europa League ocupat de Tottenham. Și la 10 de pozițiile care duc în Liga Campionilor.

În aceste condiții, scaunul lui Potter se clatină serios. Chiar dacă eșecurile din campionat au fost cu primele 3 clasate. Și toate, la limită, 0-1. Iar cu Newcastle, spre exemplu, Potter nu a putut alinia 9 jucători.

”Puteți să mă acuzați, să căutați motive, sau să spuneți că nu sunt rezultate suficient de bune. În acest moment, toate aceste variante sunt corecte.

Trebuie însă să continuăm, să ne îmbunătățim jocul și să rămânem împreună pentru că în mod clar suferim ca grup”, a spus, Potter, după eliminarea din FA Cup.

Jurnaliștii britanici afirmă că rezultatele din acest final de săptămână pot să fie decisive pentru viitorul său. Chelsea joacă mâine, cu Fulham, o restanță, iar duminică, acasă, cu Crystal Palace.

Iar Boehly are și o variantă de înlocuitor. Mauricio Pochettino, care nu are angajament după despărțirea de PSG. Acesta are o casă la Londra și este interesat să revină în Premier League.

Mauricio Pochettino has eyes on Chelsea job if under-fire Graham Potter is given boot after miserable run | — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball)

Rămâne de văzut însă dacă va merge pe această variantă. Căci da, Pochettino i-a dus pe cei de la Tottenham în finala Ligii Campionilor. Însă tocmai faptul că a fost tehnicianul unei mari rivale din Londra îi face pe fanii lui Chelsea să nu-l vadă cu ochi buni.