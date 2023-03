Graham Potter, în culmea fericirii după calificarea lui Chelsea în sferturile Champions League: ”Nu am văzut penalty-ul, am auzit doar bucuria”

După ce au pierdut prima manșă cu Borussia Dortmund, scor 0-1, londonezii au făcut un meci mare la returul de pe Stamford Bridge și continuându-și astfel parcursul în Champions League.

Reacția lui Graham Potter după calificarea lui Chelsea în sferturile Champions League

La finalul partidei retur cu Borussia Dortmund, din optimile de finală ale Champions League, antrenorul lui Chelsea, Graham Potter, a vorbit despre perioada grea prin care a trecut formația sa.

”Nu sunt sigur ce simt! Există multă emoţie în final. A fost un meci tensionat până la urmă, dar băieţii au jucat fantastic. Sunt încântat că au reușit victoria, este ceva grozav pentru toți cei de aici.

Nu vreau să comentez faza penalty-ului, dar am văzut că jucători de la Borussia au intrat în careu. Havertz și James sunt jucătorii desemnați să execute. Ei aleg, în funcție de ce simt pe teren. Evident că avem încredere în Kai. Nu am văzut a doua execuție, am auzit doar bucuria fanilor.

A fost un sentiment fantastic în vestiar. Am trecut printr-o perioadă grea și această competiție înseamnă foarte mult pentru noi. Am vrut să progresăm și să intrăm în ultimele opt și ne-am pregătit pentru următoarele câteva săptămâni.

A fost important să punem presiune pe ei și să aducem tribunele alături de noi. Nu este ușor de făcut asta pentru că sunt o echipă de top care joacă cu încredere. Am avut tot timpul încredere în jucători”, a declarat Potter.

Edin Terzic, reacție de fair-play

De partea cealaltă, tehnicianul Borussiei Dortmund, Edin Terzic, a refuzat să comenteze al lui Chelsea și este de părere că a fost o ”dublă” extrem de echilibrată.

”Au fost două meciuri foarte strânse. În a doua repriză am dominant și ne-am creat o mulțime de ocazii, dar nu a fost suficient. Trebuie să spunem că, pe parcursul a două jocuri, Chelsea a meritat calificarea. Dar am fi meritat să trecem și noi, deoarece au fost două jocuri care au fost aproape egale.

Sunt responsabil pentru performanțele echipei mele. Nu vreau să vorbesc despre arbitru. Cred că a fost o decizie greu de luat și atât. În primele 10 minute ale meciului am simțit forța lui Chelsea și presiunea pusă de suporteri”, a spus Terzic.