Grozavu, criză de nervi după Iași – U Craiova 1-4: ”Mă puneți să comentez ce zice Mihai Chirica?”

Moldovenii au dominat primele 60 de minute ale partidei, însă după ce au rămas în inferioritate numerică au cedat inițiativa și în ultima jumătate de oră.

Concluziile lui Leo Grozavu după Iași – U Craiova 1-4

La finalul întâlnirii Poli Iași – U Craiova 1-4, din etapa a 5-a din SuperLiga, antrenorul Leo Grozavu a fost extrem de nemulțumit de prestația jucătorilor săi în ultimele 30 de minute și a răbufnit la adresa jurnalistului care îl intervieva.

”Destul de greu de comentat meciul, a avut două părți distincte. Până în minutul 60 am stat la luptă, am făcut multe lucruri bune. Din acel moment nu am mai existat pe teren, foarte multe naivități. Fotbalul e pentru oameni maturi, nu pentru copii. Ce s-a întâmplat de acolo mă depășește.

Nu cred că mai aducem pe nimeni, am adus destui jucători. Trebuie să îi antrenăm, să strângem rândurile. Cei care nu se ridică la nivelul nostru ne vor părăsi. Cam asta e de spus. Noi am demonstrat că putem juca de la egal la egal, dar asta este.

Vedem cine e compatibil și cine nu. Dacă eu nu sunt, voi pleca! Mă puneți să comentez ce zice Mihai Chirica? Mă întrebați de joc? Hai să vorbim de fotbal dacă vreți să facem fotbal! Întrebați-l pe dumnealui! Ce să zic eu? Arbitrajul nu e de comentat”, a declarat Grozavu.

Credit total pentru Istvan Kovacs

Tehnicianul ieșenilor a refuzat să comenteze faza în care pentru o lovitură cu cotul în figura lui Ștefan Baiaram, însă i-a acordat credit arbitrului Istvan Kovacs.

”Eu am fost departe, n-am văzut. Nici nu știu dacă a fost al doilea galben sau roșu. Roman nu a vrut sigur să lovească, dar dacă greșești atunci plătești. Eu am încredere în Istvan Kovacs, a avut și VAR la dispoziție. Sunt sigur că a luat decizia bună, nu e nimic de comentat.

Acel moment cu eliminarea ne-a destabilizat, dar nu avem voie să ne comportăm așa. Nu ai voie să iei patru goluri! Poți să joci și în nouă oameni. Noi la 3-1 voiam să egalăm… prea multe greșeli, se repetă. Facem analiză, lucrăm, dar le repetăm”, a spus Leo Grozavu.

Primarul Iașiului nu a gustat înfrângerea echipei. Mihai Chirica a făcut un anunț dur pe Facebook, spunând că , imediat după eliminarea dictată de Kovacs. Mai mult, el le-a bătut obrazul celor din LPF.