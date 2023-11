Grupele Conference League, etapa 4. Aston Villa – AZ Alkmaar, meciul zilei

Joi, 9 noiembrie, după același program standard, grupele E-G de la ora 19:45, cu unele excepții, grupele A-D de la ora 22:00, au loc și partidele din etapa a 4-a a grupelor Conference League, mezina competițiilor continentale, care abia a împlinit 3 ani. Un singur meci va putea fi urmărit în direct la TV și asta pentru că are loc mai devreme de orarul standard, de la 17:30, FK Astana – Ballkani.

Programul meciurilor din etapa a 4-a a grupelor Conference League

ora 17:30 FK Astana – Ballkani (grupa C – PRO Arena)

ora 19:45

Viktoria Plzen – Dinamo Zagreb (grupa C)

Beșiktaș – Bodo Glimt (grupa D)

Legia – Zrinjski (grupa E)

Cukaricki – Fiorentina (grupa F)

Ferencvaros – Genk (grupa F)

PAOK Salonic – Aberdeen (grupa G)

HJK Helsinki – Eintracht Frankfurt (grupa G)

Nordsjaelland – Spartak Trnava (grupa H)

ora 22:00

Slovan Bratislava – Lille (grupa A)

Olimpija Ljubljana – Klaksvik (grupa A)

Breidablik – Gent (grupa B)

Zorya Lugansk – Maccabi Tel Aviv (grupa B – Lubin, fără spectatori)

Club Brugge – Lugano (grupa D)

Aston Villa – AZ Alkmaar (grupa E)

Ludogoreț – Fenerbahce (grupa H)

Zorya Lugansk – Maccabi Tel Aviv, meciul afectaților de războaie, în etapa a 4-a a grupei B din Conference League

În grupa A se părea că pentru francezii de la Lille va fi o joacă de copii să meargă mai departe, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana și feroezii de la Klaksvik fiind de categoria sparring-partneri. Dar Lille are doar 7 puncte, după ce nu a putut învinge în Insulele Faroe, e urmată de Slovan cu 6 puncte, iar Klaksvik are 4 puncte. Doar Ljubljana pare out. Avem acum episodul doi dintre Slovan și Lille va avea loc la Bratislava.

În grupa B, unde belgienii de la Gent trebuie să facă legea, cel mai emoționant moment se va petrece pe stadionul din Lubin, în Polonia, pentru că acolo se vor afla față în față ucrainenii de la Zorya Lugansk și israelienii de la Maccabi Tel Aviv, victime ale războaielor în care sunt implicate țările lor. Partida se va desfășura fără spectatori.

Meciuri cheie la Plzen și Istanbul în grupele C și D din etapa a 4-a a Conference League

În grupa C, cehii de la Viktoria Plzen au reușit un rezultat foarte mare etapa trecută, învingând pe Dinamo Zagreb chiar în Croația. Acum e momentul returului, Plzen având 7 puncte, iar Dinamo 3 puncte, la fel ca Ballkani și Astana, care vor fi față în față din nou, acum în Kazahstan. La Prishtina s-a impus Ballkani, acum ar putea-o face Astana.

În grupa D, Beșiktaș are un parcurs catastrofal, lanternă cu un singur punct și dacă nu va învinge acum pe Bodo Glimt, 4 puncte, se poate socoti ca și eliminată. Lider este Club Brugge, 7 puncte, care joacă acasă cu Lugano. Repetând victoria din Elveția, belgienii ar fi siguri de calificarea în primăvara Conference League.

În grupa E din Conference League, Legia și Aston Villa pot obține calificarea

În grupa E, Legia Varșovia și Aston Villa au câte 6 puncte, iar Zrinjski și AZ Alkmaar au câte 3. Legia primește acasă , autorii celei mai șocante întoarceri de scor din grupele Conference League, acasă cu Alkmaar, 0-3 la pauză, 4-3 la final. Acum, Legia, care a învins în Bosnia, poate elimina definitiv pe Zrinjski, la fel Aston Villa dacă va câștiga acasă a doua oară în fața olandezilor.

În grupa F avem pe ultima clasată, Cukaricki Belgrad, fără niciun punct și scoasă din calcule. Dar trei echipe sunt foarte apropiate în lupta pentru primele două poziții. Fiorentina poate face un pas uriaș cu o victorie normală în capitala Serbiei, ea având acum 6 puncte. La Budapesta va fi meci de care pe care, 5 puncte având și Ferencvaros și Genk.

Răzvan Lucescu joacă acasă cu Aberdeen pentru a termina grupa G din Conference League pe primul loc

În grupa G, PAOK Salonic , are 9 puncte, trei peste Eintracht Frankfurt, dar apoi e vid, pentru că HJK Helsinki și Aberdeen au câte un punct. PAOK primește vizita scoțienilor și poate sărbători calificarea, la fel ca și Frankfurt, care merge la Helsinki.

În grupa H, ultima din Conference League, Fenerbahce și Nordsjaelland au toate șansele să meargă la braț mai departe. Turcii au punctaj maxim și joacă în deplasare cu Ludogoreț, bulgarii având 3 puncte. Danezii pot ajunge și ei lejer la 9 puncte, venindu-le musafir Spartak Trnava, ultimul loc, 0 puncte.