Grupele Conference League, etapa 5. Răzvan Lucescu și PAOK joacă acum contra lui Frankfurt

Fiorentina are meci decisiv acasă cu Gent pentru calificarea în primăvara Conference League, însă va fi lipsită de 3 jucători importanți.

Joi, 30 noiembrie, se dispută și meciurile din etapa a 5-a, penultima din a treia competiție intercluburi, Conference League. Din păcate, Pro Arena, singurul post care transmite meciuri în direct din Europa League și Conference League a ales din nou doar două partide din Europa League, deși în Conference League se vor juca minim două partide extrem de interesante, Eintracht Frankfurt – PAOK Salonic și Fiorentina – Genk.

Programul partidelor din etapa a 5-a din grupele Conference League

Joi, 30 noiembrie

ora 15:00

Breidablik – Maccabi Tel Aviv

ora 17:30

FK Astana – Dinamo Zagreb

ora 19:45

AZ Alkmaar – Zrinjski Mostar

Beșiktas – Club Brugge

Bodo Glimt – Lugano

Ballkani – Viktoria Plzen

Gent – Zorya Lugansk

HJK Helsinki – FC Aberdeen

Klaksvik – Slovan Bratislava

Olimpija Ljubljana – Lille

ora 22:00

Aston Villa – Legia Varșovia

Cukaricki – Ferencvaros

Fiorentina – Genk

Eintracht Frankfurt – PAOK Salonic

Nordsjaelland – Fenerbahce

Spartak Trnava – Ludogoreț

Lille și Slovan Bratislava se bat pentru primul loc în grupa A

Spre deosebire de Europa League aici locul 3 nu înseamnă nimic. Trimite acasă, dar se repetă situația cu ocupanta locului 1, calificată direct în optimi și cu locul 2 jucând un tur în plus, în 16-imi. În Grupa A, lupta se dă pentru primul loc între Lille, care joacă la Ljubljana, și Slovan care merge în Insulele Feroe, unde un succes al lui Klaksvik ar egala punctajul slovacilor.

În Grupa B sunt cam clare lucrurile privind primele două locuri, dar nu și cine câștigă grupa. Lider e Gent, cu 10 puncte, meci lejer acasă cu Zorya, urmată de , care teoretic are și ea o partidă simplă în Islanda, contra codașei Breidablik, fără niciun punct.

Dinamo Zagreb, în mare pericol de a fi eliminată din Grupa C

În grupa C o avem pe Viktoria Plzen, cu patru victorii din patru, privind relaxată de pe locul 1, care nu îl mai poate pierde, cum se bat pentru poziția a doua celelalte trei echipe, FK Astana, Ballkani și Dinamo Zagreb, care e ultima, cu numai 3 puncte. Croații sunt obligați să câștige la Astana, în Kazahstan, altfel sunt out, iar Ballkani are o mare șansă acasă cu cehii care vin cu rezervele.

În Grupa D lider este Club Brugge, cu 10 puncte, iar pe locul 2 se află Bodo Glimt, cu 7 puncte. Belgienii merg la Istanbul, la codașa Beșiktaș, un singur punct, iar norvegienii își pun problema doar câte goluri vor marca în poarta elvețienilor de la Lugano, Bodo Glimt sărbătorind recent un nou titlu de campioană.

Aston Villa – Legia Varșovia pentru locul 1 în Grupa E. Fiorentina, meci greu acasă cu Genk, în Grupa F

În grupa E, Zrinjski Mostar și AZ Alkmaar au doar câte trei puncte și sunt 99 la sută ca și scoase din cursă pentru primele două locuri. Meciul pentru stabilirea câștigătoarei grupei se joacă la Birmingham, Aston Villa având obligatoriu nevoie de victorie în fața Legiei Varșovia, ambele au acum câte 9 puncte, pentru că a pierdut cu 3-2 meciul direct din Polonia.

În Grupa F e o bătălie interesantă între trei echipe. Fiorentina e prima, cu 8 puncte, dar are parte de o vizită dificilă, belgienii de la Genk, 6 puncte, tot atâtea având și Ferencvaros, care însă ar putea face 9, pentru că joacă la Belgrad, cu Cukaricki, echipă fără niciun punct

Răzvan Lucescu, finală de foc pentru locul 1 în Grupa G la Frankfurt

În grupa G se joacă poate cel mai tare meci al acestei runde, Eintracht Frankfurt – PAOK Salonic. În tur, la Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu a smuls victoria în prelungiri, cu 2-1, dintr-o fază controversată. , iar Eintracht e la numai o lungime în urmă și îi așteaptă pe greci dornică de revanșă.

În Grupa H lider e Fenerbahce, 9 puncte, urmată de Nordsjaelland, 7 puncte, iar Ludogoreț, cu 6 puncte, stă la pândă. Turcii joacă în Danemarca un meci de care pe care, iar bulgarii merg în Slovacia, unde speră să învingă pe Spartak Trnava și să fie ajutați de Fenerbahce, care să nu piardă cu Nordsjaelland.