Guvernul analizează introducerea unei taxe de solidaritate în energie. Cine ar putea pierde la compensarea facturilor

Miercuri, Guvernul avea pe ordinea de zi a ședinței elaborarea proiectului ordonanței de urgență privind măsurile din domeniul energiei. Decizia a fost amânată cu o zi.

Guvernul pregătește o nouă OUG în energie. Schimbările care se vor produce de săptămâna viitoare

Încă din prima zi a lunii viitoare, Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Finanţelor şi ANRE vor finaliza . Anunțul a fost făcut de ministrul Virgil Popescu.

”Referitor la Ordonanţa de Urgenţă, sigur că, împreună cu colegii de la Ministerul de Finanţe, cu cei de la Autoritatea de Reglementare – pentru că avem de finalizat problema acelei impozitări pe tot lanţul de de producţie şi comercializare a energiei electrice, va trebui să finalizăm şi, evident, mâine, aşa cum aţi spus, să prezentăm în cadrul Comitetului interministerial forma finală”, a precizat ministrul Energiei, în fața premierului Ciucă.

În ceea ce privește planul de iarnă în domeniul energetic, același Virgil Popescu a spus că acesta este finalizat. Ministrul a spus că programul va fi aprobat săptămâna viitoare, într-o altă ședință de Executiv.

Ce prevede taxa de solidaritate care va fi adoptată de Guvern prin OUG

PSD, prin vocea vicepreședintelui său, Mihai Tudose, anunța încă din debutul acestei săptămâni că Guvernul va introduce o taxă de solidaritate pe care o vor plăti companiile din domeniul energiei. Aceasta va ajuta statul să acopere .

”Pe pachetul de energie am să vă spun principiile la care am convenit şi care înţeleg că vor fi prinse în ordonanţa ce va trece în prima şedinţă de Guvern, mâine sau poimâine, fiindcă aşa cum am promis până pe 1 septembrie vom avea o ordonanţă nouă în ceea ce priveşte reglementarea pieţei energiei.

Elementele de noutate sunt următoarele: apare noţiunea de preţ de referinţă calculat pe o formulă complicată. O să v-o explice colegii din Guvern, după ce se adoptă ordonanţa, care are ca bază preţul de achiziţie, recunoaşterea unor investiţii şi o cotă de profit.

Ceea ce depăşeşte acest preţ de referinţă, la vânzare, va intra într-un fond de solidaritate, într-un cont deschis la Ministerul de Finanţe, de unde se va plăti compensarea acordată consumatorului final. Adică persoane fizice, persoane juridice, iar un element de noutate aici este că apare şi contingentare dacă vreţi la anumite cantităţi. Încurajăm şi compensăm, dar trebuie să avem un punct de referinţă şi la consumurile anterioare, de un an, de doi ani, nu merge la nesfârşit”, a precizat Mihai Tudose, la scoala de vară a PSD.

În varianta din prezent a OUG, firmele vor avea preturi compensate doar pentru 85% din factură, 15% va fi la prețul întreg, negociat cu furnizorul.

În ceea ce-i privește pe consumatorii casnici, pentru aceștia rămân aceleași plafoane, în funcție de consum. Cine depășește anumite praguri de consum va avea factura fără preturi plafonate.

Prețurile plafonate din prezent la energia electrică:

consum lunar până în 100 kwh – 0,68 bani cu tot cu TVA

consum lunar între 100 și 300 kwh – 0,80 de bani cu tot cu TVA

consum lunar peste 300 kwh – prețul de pe piață

La gaze sunt următoarele plafonări: