„Hagi” Luțu, demonstrație de tehnică în fața lui Florin Tănase. A jonglat cu portocala și l-a uimit pe fostul jucător de la FCSB. Video

Ionuț Luțu e pe cale să revină în fotbal după ce . Fostul mare fotbalist al Stelei continuă să impresioneze cu tehnica sa chiar dacă s-a lăsat de fotbal de 14 ani.

Ionuț Luțu, tehnică impresionantă și la 48 de ani. Cum l-a uimit fostul fotbalist pe Florin Tănase

în România și s-a întâlnit cu Ionuț Luțu, omul lui Gigi Becali. Soția fostului jucător al FCSB l-a filmat pe „Hagi” în timp ce jongla spectaculos cu o portocală în stilul lui Marius Niculae sau alți foști mari fotbaliști.

Atacantul lui Al-Okhdood i-a făcut galerie lui Luțu care părea că manevrază fructul cu o lejeritate ieșită din comun: „Mamăăă, ca în tinerețe! Ce bine i-a ieșit, nu se poate, nu ai cum. N-ai cum”.

De-a lungul carierei, Ionuț Luțu a jucat la FC Național, Universitatea Craiova, Galatasaray, Steaua, Suwon Bluewings, Rapid, Apollon Limassol, Kairat Almaty, Zhetysu, Pandurii Târgu-Jiu, Jiul Petroșani, Alro Slatina și Al-Jazeera.

„Hagi” Luțu, caracterizat de Iulian Miu: „N-am mai întâlnit așa mingicar ca el”

Iulian Miu a simțit pe pielea lui cât de tehnic era Ionuț Luțu: „M-a întors de vreo 7-8 ori şi pe mine, nu aveai cum să-l prinzi. Era greu să-i iei «gogoaşa». Semăna cu Hagi, într-adevăr. Să ştii că eu nu am mai întâlnit așa mingicar ca el. Te întorcea de câte ori voia el. Am fost coleg cu Adrian Ilie, cu Mutu, dar ca el nu am văzut. Şi ţi-o pot confirma mulţi, nu doar eu.

Luţu te întorcea pe loc, Hagi când avea culoar pleca în profunzime. Era mult mai modern Hagi încă de pe atunci, Luţu îţi mai făcea o floricică ceva”.

Ionuț Luțu revine în fotbal? Ar putea fi noul director sportiv de la FCSB

Ionuț Luțu are licența A și poate antrena, iar fostul mare fotbalist s-a înscris și la cursurile organizate de Federația Română de Fotbal pentru formea de directori sportivi.

„Hagi” de la FCSB ar putea să își ia diploma după aproximativ un an și ar putea să primească o nouă atribuție de la Gigi Becali. FRF obligă cluburile să aibă un director sportiv:

„Echipele din SuperLiga trebuie să trimită câte un reprezentant la această formare, iar alte 4 locuri sunt dedicate cluburilor din Liga 2. În cazul în care un club promovează din Liga 2 în SuperLiga fără a avea în organigramă un absolvent al acestui curs, clubul primește o dispensă de un an dacă se înscrie la cursul din 2025.

Fiecare club poate trimite maximum un reprezentant la această formare. Pentru a sprijini tranziția în carieră a jucătorilor români, 5 locuri sunt dedicate în mod special la acest curs pentru foștii internaționali care vor să activeze în rolul de director sportiv”.