Simona Halep, detalii despre primul turneu la care va participa după decizia TAS: ”Îmi doresc să merg”

Dubla campioană de Grand Slam din partea directorului turneului de la Miami, James Blake, și este de așteptat să accepte să meargă la turneul ce se va desfășura în perioada 19-31 martie.

La ce turneu va participa Simona Halep după reducerea suspendării

La , Simona Halep a confirmat că există posibilitatea de a participa la Miami Open. Însă, deși își dorește cu nerăbdare revenirea pe terenul de tenis, a explicat că va fi nevoită să ia lucrurile pas cu pas.

”(n.r. – Vei juca la Miami Open?) Așa îmi doresc. Dar acum doar ce am ajuns și 2-3 zile am nevoie să mă pregătesc mental. Am făcut o pregătire bună, dar ținând cont că nu am jucat un an și aproape șapte luni un meci oficial, o să fie destul de dificil să reîncep, dar am tot timpul din lume și o să o iau pas cu pas.

În acest moment nu am o echipă, dar am câteva zile la dispoziție să formez o echipă așa cum îmi doresc eu, dar nu o să fie ușor. O să o iau pas cu pas și o să văd cât de bine pot să fac lucrurile.

Au fost colaborări foarte bune și cu antrenorii români, dar pentru mine colaborarea cu Darren (n.r. – Darren Cahill) a fost specială și alături de care am făcut cele mai bune rezultate. Nimic nu este exclus, o să mă gândesc bine și o să aleg”, a declarat Halep.

Halep visează la un nou titlu de Grand Slam

Fostul lider mondial a recunoscut că va fi greu să revină în Top 10, însă a admis faptul că va lupta pentru acest lucru. Deși este conștientă ce întoarcerea în circuit va fi dificilă, ea se gândește la câștigarea unui nou Grand Slam.

”Vă spun sincer că nu m-am uitat foarte mult la tenis, pentru că era o suferință să mă uit și să știu că nu am voie să joc, dar nivelul este unul destul de ridicat. În top 10 fetele au o putere extraordinară și joacă un tenis bun. Știu și eu cum este să fii în top 10 și tot timpul ești pregătit.

Va fi greu, dar și o mare provocare pentru mine să mă apropii. Mi-ar plăcea să câștig orice trofeu de Grand Slam, dar visăm acum. Așa că trebuie să ne trezim la realitate și o să o iau pas cu pas, pentru că o să fie o întoarcere destul de dificilă.

Abia revin, dar nu știu cât de puternică. Sunt împăcată sufletește, pentru că știu că nu am făcut absolut nimic, s-a și dovedit acest lucru și am foarte mulți oameni care mă apreciază și mă susțin necondiționat, iar cu ei pot să fac treabă din nou”, a spus Simona Halep.