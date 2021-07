Harry Kane, sincer după thriller-ul din finala Euro 2020: “Probabil ne va durea pentru restul carierei!”

Italia a câştigat Euro 2020 după ce s-a impus după loviturile de departajare în faţa Angliei. La finalul celor 120 de minute, scorul a fost 1-1, însă la penalty-uri italienii s-au dovedit mai inspirați și au câștigat cu 3-2.

Harry Kane, sincer după thriller-ul din finala Euro 2020: “Am jucat împotriva unei echipe foarte bune”

, căpitanul Angliei, a vorbit pe larg după finală și a recunoscut că este posibil ca acest eșec să doară pentru restul carierei. Atacantul a spus că echipa trebuie să continue drumul bun din ultimii ani și să atingă următorul nivel la Mondialul din Qatar:

“Nu puteam da mai mult. Băieţii nu puteau da mai mult. Penalty-urile dau cea mai rea senzaţie din lume când pierzi. Nu a fost seara noastră, dar am avut un turneu fantastic şi ar trebui să ţinem capul sus.

Bineînţeles că doare acum. Mă va durea o vreme, dar suntem pe drumul cel bun, construim şi sper că putem progresa de la an la an. Am jucat împotriva unei echipe foarte bune. Am avut un start perfect de meci.

“Probabil ne va durea pentru o vreme, poate chiar pentru restul carierei”

Au avut o posesie mare, dar am fost în control pentru că nu şi-au creat multe şanse de gol. Au reuşit apoi să înscrie şi a fost 50:50. În prelungiri am revenit în joc şi am avut câteva ocazii. Penalty-urile sunt penalty-uri. Băieţii au făcut totul, dar n-a fost noaptea noastră.

Cei care au ratat trebuie să ţină capul sus. A fost un turneu fantastic. Oricine poate rata penalty. Am câştigat împreună, am pierdut împreună. O să învăţăm şi creştem. Aceşti băieţi vor creşte şi asta ne va da mai multă motivaţie pentru Cupa Mondială de la anul.

Ar trebui să fim extrem de mândri ca grup de ceea ce am realizat. Suntem cu toţii învingători şi probabil ne va durea pentru o vreme, poate chiar pentru restul carierei, dar acesta este fotbalul. Am progresat de la Mondialul din Rusia şi trebuie să continuăm”, a spus Harry Kane.

Southgate: “Decizia ca Saka să execute ultimul este a mea şi îmi asum responsabilitatea”

Selecţionerul a declarat după finala pierdută în faţa Italiei:

“Suntem foarte dezamăgiţi, bineînţeles. Cred că ar trebui să dăm mult credit jucătorilor, au dat totul. Ziua de azi nu a fost diferită. Au jucat foarte bine în anumite perioade ale jocului, dar nu au păstrat posesia suficient de mult. În special în repriza secundă.

A fost o bucurie să muncesc cu ei şi au mers foarte departe în competiţie. Dar bineînţeles că această seară este una dureroasă pentru vestiar.

Decizia ca Saka să execute ultimul este a mea şi îmi asum responsabilitatea, am decis executanţii pe ceea ce au făcut în antrenamente şi nimeni nu este pe cont propriu. Am câştigat împreună ca echipă şi pierdem ca o echipă”, a spus Southgate.