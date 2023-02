Hervin Ongenda este noul jucător al Rapidului. Pe ce perioadă a semnat și primele reacții

Hervin Ongenda este al doilea transfer al celor de la Rapid în iarnă, după cel al lui , anunțat în exclusivitate de FANATIK. Fostul jucător de la FC Botoșani a rămas liber de contract după despărțirea de Apollon Limassol și va juca în Giulești un an și jumătate.

Rapid l-a transferat oficial pe Hervin Ongenda

Rapid nu a impresionat în perioada de mercato din iarnă. Giuleștenii l-au adus doar pe atacantul nigerian, Funsho Bamgboye, iar campania de transferuri a giuleștenilor a fost aspru criticată. cu FC U Craiova 1948 că echipa lui Adrian Mutu mai are nevoie de 3-4 jucători pentru a se bate la titlu.

În cele din urmă, Rapid s-a orientat spre Hervin Ongenda care a evoluat la Botoșani, fiind împrumutat de moldoveni în Italia la Chievo Verona după un sezon și jumătate. Ulterior, fotbalistul francez s-a despărțit de formația patronată de Valeriu Iftime și a ajuns în Cipru.

Rămas liber de contract după perioada de un an petrecută la Apollon Limassol, mijlocașul în vârstă de 27 de ani a ajuns la o înțelegere cu Rapid, unde ar urma să încaseze 10.000 de euro lunar. Fotbalistul care a evoluat pentru PSG este cotat la 750.000 de euro de Transfermarkt. În perioada de la Botoșani, Ongenda a reușit să marcheze 13 goluri și să ofere 13 assist-uri în 108 partide.

Hervin Ongenda este oficial noul jucător al Rapidului: „BIENVENUE, HERVIN!”

Hervin Ongenda a vorbit după transferul său în Giulești. Fostul mijlocaș al celor de la Botoșani se bucură pentru că a ales să vină la Rapid, fiind încântat de atmosfera creată la fiecare meci de galeria giuleșteană.

„Mă simt foarte bine. Am ales să vin la Rapid pentru că este un club important în istoria fotbalului românesc, este o echipă bună, care a arătat bine în acest sezon.

Am jucat de două ori împotriva Rapidului. Este o echipă puternică și are un caracter bine dezvoltat.

Jucătorii se luptă pentru fiecare minge, aleargă foarte mult. Meciurile jucate împotriva Rapidului au fost niște meciuri foarte dificile. Sunt nerăbdător să joc pe Giulești. Am văzut că aici este o atmosferă incredibilă. Așa arată fotbalul pe care îmi place să îl joc”, a declarat Hervin Ongenda după ce a fost prezentat oficial de Rapid.

Hervin Ongenda are în palmares 12 trofee, printre care trei titluri în Franța (2014, 2016, 2017) alături de PSG, o Cupă a Franței (2016), 4 Supercupe ale Franței (2014, 2015, 2016, 2017) și o Cupă a Ligii Franței (2016).

Hervin Ongenda a fost crescut de PSG

Hervin Ongenda și-a început cariera de fotbalist la PSG, pentru care a bifat 16 apariții, reușind să înscrie două goluri și să ofere 3 pase decisive. Totuși, Ongenda nu a reușit să se impună și a fost împrumutat la Bastia, iar în 2017 s-a transferat definitiv la Zwolle.

Mijlocașul în vârstă de 27 de ani a mai evoluat pe rând la Murcia, Botoșani, Chievo și Apollon Limassol. În urmă cu doi ani, Ongenda a fost dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, însă francezul a fost cel care a spus pas unui transfer.

Noul fotbalist al Rapidului a refuzat-o pe FCSB la acea vreme pentru că își dorea să prindă un transfer în afara granițelor României.