Hervin Ongenda, șanse mici să se impună la Rapid: „Din Italia a venit obosit, în Cipru l-au împachetat după un an”. Video Exclusiv

Rapid și FC Botoșani s-au bătut în această iarnă pentru transferul lui Hervin Ongenda, însă mijlocașul francez a ales în cele din urmă să evolueze în Giulești. și nu crede însă că va face mulți purici la Rapid.

Valeriu Iftime a dezvăluit de ce nu a mai ajuns Hervin Ongenda la Botoșani: „Mi-a spus de Rapid”

FANATIK SUPERLIGA a revenit cu o nouă ediție, iar Valeriu Iftime , pe care l-a dorit și el în această iarnă: Hervin Ongenda. „Da, am auzit că e acolo. Am vorbit cu el, ultra simpatic. Am fost la Paris. L-am văzut că tot mârâie așa, că i-a venit, că nu i-a venit… tot felul de șiretlicuri de-astea simple ale unor fotbaliști”.

Valeriu Iftime era destul de optimist că Ogenda va semna cu FC Botoșani și a explicat cum au decurs negocierile: „Și i-am spus după ce am plecat de-acolo la prietenul meu, că era un francez foarte simpatic. Pentru că am mers cu niște argumente de-astea… eu zic sănătate, n-am vrut să îl prostesc. Mi-a spus de Rapid, știam de Rapid din cantonament că ar putea să vină”.

Jucătorul a tras însă de timp deoarece mai avea și alte oferte: „L-am antrenat, mi-a spus: ‘Da, este o intenție, dar avem în Cipru nu știu ce și vă dau un răspuns marți’. Dar era slăbuț, arăta bine și părea așa după ochi destul de bine așezat pe scaunul ăla când am vorbit cu el”.

Valeriu Iftime, sceptic în privința șanselor lui Ogenda la Rapid: „E cântăreț la pian numai când are chef sau când îi place”

Valeriu Iftime e de părere că Hervin Ogenda a demonstrat că e fotbalist doar la FC Botoșani: „Să-i dea Dumnezeu să-i meargă, pentru că din păcate în ultimii cinci ani, în afară de descălecarea la Botoșani, și aia din când în când, dacă nu i se rupea calul, a jucat bine. În rest, ați văzut. Din Italia a venit acasă obosit, din Cipru l-au împachetat după un an, adică…”.

Mijlocașul francez are însă un mare minus din punctul de vedere al lui Valeriu Iftime: „E greu și la Rapid pentru că acolo se vrea performanță și poeții sunt mai greu priviți. Iar el, cântăreț la pian și atunci numai când are chef sau când îi place.

Și e greu. La echipe mari trebuie să cânți încontinuu și cari pianul, trebuie să mai dai și cablul peste zid, mai te-mpiedici… trebuie să-l scoți, mergi mai departe”, a mai declarat Valeriu Iftime.

Hervin Ongenda a jucat la FC Botoșani timp de patru sezoane și a reușit 13 goluri în 105 meciuri (2018-2020 și 2020-2022). Evaluat la 750.000 de euro conform Transfermarkt, .

