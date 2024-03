Horațiu Feșnic, delegat la FCSB – Sepsi. Cum a ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali și scandalul uriaș de la ultimul meci arbitrat pe Arena Națională

Horațiu Feșnic, arbitru problemă pentru FCSB, a fost delegat să arbitreze partida cu Sepsi. Arbitrul din Cluj Napoca a intrat anul trecut pe lista neagră a lui Gigi Becali.

Gigi Becali: „Dacă Feșnic nu arbitra așa, noi eram campioni”

În luna octombrie, Gigi Becali a adus din nou în discuție deciziile controversate pe care Horațiu Feșnic le-a luat în partida dintre Rapid – FCSB 1-0, partidă ce s-a dovedit decisivă în vederea luptei la titlu.

Patronul celor de la FCSB este de părere că dacă Feșnic ar fi arbitrat „corect” derby-ul din Giulești, : „Dacă Feșnic nu arbitra așa, noi eram campioni. Și poate și în Liga Campionilor. Poate aveam 20-30 de milioane de euro în plus, păi vezi. Cam atât mi-au scos din buzunar. Doar noi avem tăria, ca pedigree, să ne ducem în Liga Campionilor, că așa suntem noi.

Atunci eu spun asta, spun ce văd. Nu văd doar eu, vede toată lumea. Pe două campionate pierdute, nu știm cât am fi pierdut, cert e că mulți bani. Noi clar în Europa League tot mergeam. 15-20 de milioane de euro pentru Europa League”, a declarat Gigi Becali.

Horațiu Feșnic, decizii controversate și la FCSB – Farul

Horațiu Feșnic a fost în centrul atenție și la ultima partidă în care acesta a arbitrat FCSB. arbitrul din Cluj a luat, din nou, câteva decizii controversate, anulând un gol valabil marcat de Farul și acordând un penalty destul de ușor împotriva celor de la FCSB.

La finalul partidei, Gigă Hagi a atacat și el arbitrajul lui Horațiu Feșnic: „Văd că toată lumea țipă la televizor. Și eu am văzut astăzi niște lucruri. Nu știu dacă am văzut bine, dar să-i dai galben lui Louis Munteanu când eu cred că l-a atins… După aceea, să ai gol valabil, cu fundașul advers în careu și al meu în afara careului (n.r. careul mic)… Cum să ajungi să tragi liniile (n.r. la VAR) dacă Dawa e în careu și al meu e în afara careului (n.r. Munteanu). Scuzați-mă, cum poate să fie în fața lui.

Eu nu pot să-mi explic. Deci e incredibil să-mi anulezi golul. La penalty era clar, exact ca și la meciul nostru cu Voluntari. L-a atins, e penalty. A văzut tot stadionul, toată lumea… În partea cealaltă nu s-a dat, nicio reluare cu Louis.

Fotbalul până la urmă aşa e. Trebuie să o facem, totul e greu, sper să avem puterea să ne luptăm cu de toate şi cu toţi. Am avut nişte realizări a doua repriză, prima repriză nu, tac din gură. Dar din minutul 55 am avut ocazii. Am jucat bine şi meritam să marcăm cel puţin două goluri. Dacă ăla e offside… E inacceptabil. Şi nu voia să dea nici penalty, când a fost clar”, a fost de părere antrenorul celor de la Farul

