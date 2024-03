Atletico Madrid a pierdut cu Athletic Bilbao, scor 0-3, în manșa retur din semifinalele Cupei Spaniei astfel că adversarii s-au calificat în finala competiției. Scorul în cele două manșe a fost de 4-0 la general. Finala se va juca între Athletic Bilbao și Mallorca iar asta în detrimentul lui Atletico Madrid care în acest sezon țintește doar un loc de Champions League.

Horațiu Moldovan ar putea, în sfârșit, să apere la Atletico Madrid! Ce s-a întâmplat la ultimul meci al spaniolilor ar putea să-i schimbe părerea lui Diego Simeone

În returul cu Bilbao, Jan Oblak a fost învins de trei ori de jucătorii bascilor care au triumfat fără replică din partea madrilenior și au marcat prin Inaki și Nico Williams și Gorka Guruzeta. Slovenul preferat de Simeone a gafat la ultimul gol al meciului și a oferit astfel bascilor o ocazie excelentă de a majora scorul.

Nu este sigur însă dacă se va apela la internaționalul român în meciul următor deoarece Oblak este cel cu care Diego Simeone începe formula de start a echipei. Moldovan , cu Inter Milano. Dacă însă nu va fi folosit deloc, Horațiu Moldovan riscă să nu prindă lotul României la EURO 2024.

Încurajat de Gică Popescu

Gică Popescu, fostul căpitan al Barcelonei, i-a transmis lui Horațiu Moldovan să arate o personalitate puternică atunci când se va ivi ocazia. Mai mult, portarul român nu trebuie să se considere o rezervă eternă la Atletico Madrid. Conform „Baciului”, Moldovan trebuie să-și propună să ajungă titular, oricât de greu ar fi.

De când se află în capitala Spaniei, Oblak a apărat poarta echipei sale în 431 de meciuri, și a primit 347 de goluri. El a menținut poarta intactă în 203 de partide, adică în aproape jumătate din partidele în care a evoluat. Portarul Jan Oblak are o medie de 1,2 goluri primite pe meci în acest sezon, cea mai slabă de când îmbracă tricoul lui Atletico Madrid.

”Nu s-a întâmplat niciodată la mine așa ceva. Am jucat la toate echipele la care am fost și nu am considerat vreodată că o să fiu rezervă. Am fost la Barcelona cu o încredere incredibilă și în șase luni am devenit căpitan. Dacă nu ai personalitate în vestiar, nu poți nici în Liga a 2-a. Nu aș fi acceptat pentru că nu m-aș fi considerat niciodată rezervă. Nu cred că i-au zis că o să fie rezerva lui Oblak. Nu s-a dus ca rezervă”, a transmis Gică Popescu la după transferul la Atletico.

Horațiu Moldovan poate pierde poarta naționalei României la EURO 2024!

În schimb, Mihai Stoica consideră că pentru Horațiu Moldovan sunt variante pe postul de portar la EURO 2024. ”Avem variante.Dacă însă va fi premiat pentru că fără el nu se califică naţionala şi se consideră un premiu participarea la Euro pentru cei care au contribuit decisiv, atunci va apăra el”, a spus Stoica.

Acesta crede că dacă s-ar lua în considerare doar criteriile sportive. ”Eu nu spun că aşa trebuie să se judece, eu doar prezint variantele. Pentru că altfel nu ar avea niciun motiv nici măcar să fie în lot pentru Euro”, a opinat recent managerul FCSB Mihai Stoica la

Echipa națională de fotbal a României va fi prezentă la turneul final din Germania, făcând parte din Grupa E, alături de Belgia, Slovacia și câștigătoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina / Israel – Islanda).