Horațiu Moldovan își poate îndeplini visul de a juca în Champions League după decizia luată de Atletico Madrid

Fostul portar al Rapidului s-a transferat la formația din La Liga, iar giuleștenii au primit 800.000 de euro pentru jucătorul de 26 de ani. După mutarea în Spania, portarul echipei naționale a fost rezerva lui Jan Oblak la trei partide, două în campionat și una în cupă.

Cu toate acestea, Horațiu Moldovan își poate îndeplini visul de a juca în Champions League după decizia luată de Atletico Madrid. Clubul din capitala Spaniei l-a trecut pe lista UEFA pe portarul român. Madrilenii au avut timp până pe 2 februarie să ia această decizie.

Astfel, după plecările lui Javi Galan, Ivo Grbic și Caglar Soyuncu de la Atletico Madrid, Diego Simeone se va baza în Champions League pe serviciile lui Horațiu Moldovan, Arthur Vermeeren și Gabriel Paulista, cele mai recente transferuri ale ibericilor.

În optimile de finală, Atletico Madrid o va întâlni pe Inter Milano. Turul dintre cele două formații va avea loc în Italia, pe 20 februarie, iar returul se va juca pe Metropolitano, în data de 13 martie. Până la meciul cu Inter din Champions League, Atletico Madrid se va mai duela cu Real Madrid, Sevilla și Las Palmas în La Liga, dar și cu Athetic Bilbao în semifinalele din Cupa Spaniei.

Horațiu Moldovan la Atletico. „Am slăbit 9 kilograme în 3 zile” Ce comision a încasat impresarul Andrei Balmoș

Andrei Balmoș, impresarul lui Horațiu Moldovan, a intervenit telefonic în cea mai recentă ediție de FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Transferul a fost dezvăluit în exclusivitate de site-ul nostru.

„(n.r. – știi că noi la FANATIK am dat primii știrea?) Da, am văzut știu tot ce s-a întâmplat. Am văzut și că domnul Arcadie bătea câmpii… Eu nu am dormit trei nopți și trei zile pregătind totul. Cred că am slăbit 9 kilograme în 3 zile.

(n.r. – ți-ai luat comision?) Astea sunt confidențiale. Nu pot să discut despre asta. Normal ca și-a luat toată lumea care a fost implicată. (n.r. – milioane, ca la Florin Manea?) Nu, nu discutăm de milioane.

Dar mai bine discutăm despre Horațiu. Eu sunt mai puțin important în ecuația asta”, a declarat Andrei Balmoș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.