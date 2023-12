Horațiu Moldovan, promisiune după ce a aflat grupa la Euro 2024: “Ne batem de la egal la egal cu oricine”

Horațiu Moldovan a oferit o primă reacție la FANATIK SUPERLIGA după ce . Portarul titular al naționalei României și al Rapidului este extrem de optimist, fiind convins că „tricolorii” pot face o figură frumoasă la turneul final.

Horațiu Moldovan, promisiune după ce a aflat grupa la Euro 2024: “Am mare încredere”

România le va înfrunta pe Slovacia, Belgia și una dintre Israel, Bosnia și Herțegovina, Ucraina și Islanda în Grupa E la Euro 2024. Horațiu Moldovan, portarul titular între buturile României în preliminarii, .

„E o grupă bună, am mare încredere că putem să ne calificăm. (n.r. se putea mai bine?) Nu știu să spun, nu am apucat să mă uit foarte mult pe grupe pentru că am avut meci aseară.

Dacă mă uit la grupa Spaniei, cred că se putea și mai rău”, a declarat Horațiu Moldovan, la FANATIK SUPERLIGA. Campioană mondială în 2010, Spania a picat în grupe la Euro 2024 cu Albania, Croația și Italia.

Secretul naționalei României, dezvăluit de Horațiu Moldovan: „Ne batem de la egal la egal cu oricine”

Horațiu Moldovan a vorbit despre grupul unit care s-a format în vestiarul naționalei României sub comanda lui Edi Iordănescu. Portarul Rapidului este extrem de optimist și consideră că România se va putea bate de la egal la egal cu orice alt adversar.

„Am vorbit foarte puțin pe grupul nostru (n.r. despre grupa României la Euro). Noi suntem foarte încrezători, indiferent cu cine am fi picat. Am demonstrat că suntem o familie unită, avem încredere că grupul va învinge la final.

Cu siguranță. Elveția ne era superioară conform cotelor, dar noi am demonstrat că dacă suntem grupul unit despre care vorbim și despre care spunem în ultimii doi ani, putem să ne batem de la egal la egal cu oricine.

Eu am încredere că putem face o figură frumoasă la Euro 2024”, a mai spus Horațiu Moldovan. În vârstă de 25 de ani și cotat la două milioane de euro de Transfermarkt, Horațiu Moldovan a adunat 8 apariții pentru naționala României în preliminariile Euro 2024. Moldovan a fost rezervă la meciurile de debut ale României în calificări, cu Andorra (2-0) și Belarus (2-1).

