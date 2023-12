Horia Ivanovici, mesaj de suflet de „Ziua națională”: „Fanatik după România!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a anunțat că iubește România și că este mereu emoționat de 1 Decembrie, pentru că mereu va fi FANATIK după această țară. Cristi Coste, moderatorul ediției de vineri a FANATIK SUPERLIGA, a prezentat acest ”mesaj de suflet” al lui Horia Ivanovici, în direct pentru toți românii.

Horia Ivanovici, mesaj de suflet de „Ziua națională”

”Să vedem mesajul de suflet pe care Horia Ivanovici l-a pregătit de 1 Decembrie pentru România și pentru toți românii”, a transmis Cristi Coste. Mesajul lui Horia Ivanovici este cu adevărat special și dedicat tuturor românilor de pretutindeni. Așadar, la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni!

ADVERTISEMENT

”La mulți ani, România! Chiar dacă mulți continuă să-și bată joc de tine, suntem și mai mulți care te iubim pe de-a-ntregul. La mulți ani români, la mulți ani sportivilor noștri. La mulți ani tuturor celor care cred românește și simt românește, de aici și din Diaspora, împrăștiați în cele patru zări ale lumii, în căutarea unui trai mai bun.

și îi iubesc pe românașii mei frumoși. Da, este 1 Decembrie și, recunosc, am emoții. Pentru că întotdeauna voi fi FANATIK după România!”, a transmis Horia Ivanovici. Pe lângă Horia Ivanovici au transmis mesaje speciale tuturor românilor și Nadia Comăneci, sau Gheorghe Hagi.

ADVERTISEMENT

”La mulţi ani, România! La mulţi ani, dragi români! În această zi de sărbătoare vă doresc multă, multă sănătate, urări de bunăstare, prosperitate şi succes. La mulţi ani, România! La mulţi ani, dragi români!”, a transmis cea mai iubită gimnastă a României, într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare.

Cum era de așteptat, ” și a anunțat, ca să știe toată lumea, că este mândru să fie român. ”Mândru că sunt român, mândru să reprezint România în orice moment! La mulți ani, România! La mulți ani, români!”, este mesajul postat de Gică Hagi pe Instagram. În doar o oră de la acest mesaj, zeci de persoane au comentat și peste 2.500 au apreciat mesajul.

ADVERTISEMENT

Ziua Națională a României nu a fost mereu sărbătorită pe 1 decembrie. Asta, pentru că în perioada 1861 – 1866 românii sărbătoreau ziua națională pe 24 ianuarie, în perioada 1869-1947 pe 10 mai, iar între 1948 – 1989 pe 23 august. Pe 1 Decembrie toți românii sărbătoreau unirea Transilvaniei cu România, însă acum această sărbătoare este despre mândria de a fi român, printre altele.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Horia Ivanovici, mesaj de suflet de „Ziua națională”