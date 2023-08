Horia Ivanovici pune punctul pe I. „Ianis la națională! Eu respect valoarea”

România are o dublă decisivă în luna septembrie pentru calificarea la Euro 2024. “Tricolorii”, aflaţi pe locul doi în grupa I, vor evolua pe teren propriu cu Israel şi Kosovo, meciuri împotriva contracandidatelor la locul secund în grupă.

Horia Ivanovici pune punctul pe I: “Ianis, la naţională! Toată viața eu am respectat valoarea”

Ianis Hagi este pe lista preliminară a stranierilor, însă faptul că a jucat puţin în acest sezon a iscat o discuţie în spaţiul public, . Horia Ivanovici a explicat la FANATIK SUPERLIGA de ce i-ar convoca atât pe Ianis, cât şi pe Budescu:

“Eu i-aș lua pe amândoi. L-aș lua pe Budescu pentru că este un jucător care cu o pasă luminoasă poate să facă diferența, cum s-a întâmplat și aseară.

E adevărat, Helsinki nu e naționala Israelului, dar este o echipă bună. Iar pe Ianis l-aș lua nu pentru că îl cheamă Hagi, dar consider că marii selecționeri, în momente grele pentru jucătorii buni, întind o mână.

Toată viața eu am respectat valoarea. Ianis Hagi are valoare că joacă la Glasgow Rangers, a ajuns acolo că are valoare. Cât a jucat a jucat, e greu după accidentare.

Nu poți să îi iei valoarea, iar lui Budescu nu poți să îi iei nici lui valoarea. Eu zic că merită să îi iei pe acești jucător că nu avem mulți pe post”, a explicat Horia Ivanovici.

Ianis Hagi, pe picior de plecare de la Rangers: “Când are atâtea oferte, nu este uşor să alegi”

după ce a intrat în conflict cu antrenorul echipei. Gică Popescu a declarat la FANATIK SUPERLIGA că mijlocaşul are mai multe oferte din străinătate şi este exclusă o revenire la Farul:

“Cu ce să-l plătim pe Ianis? Are atâtea oferte încât, cu siguranţă, nu se va pune niciodată problema să se întoarcă la Farul. Vă spun eu că are multe oferte şi când are atâtea oferte, nu este uşor să alegi.

Ianis Hagi vrea să joace la cel mai înalt nivel în Europa, a avut acest ghinion uriaş. Dar are un psihic foarte puternic şi este convins că va face alegerea cea mai bună, pentru a reveni într-un termen scurt la nivelul la care era.

Nu ni-l permitem. Ianis Hagi a renovat contractul în vara anului trecut. Şi ştiţi ce se întâmplă când îţi reînnoieşti contractul? Îţi creşte salariul. Deja era mare, iar când a semnat prelungirea, a avut un contract şi mai mare”, a spus Gheorghe Popescu.

