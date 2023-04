Horia Ivanovici şi invitaţii de la Fanatik Superliga, toţi de partea lui Adrian Mutu: “A făcut o treabă foarte bună, dar lotul este slab!”. Exclusiv

meciul împotriva Universităţii Craiova, din a patra etapă din play-off. Giuleştenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 16, când Vali Costache a fost eliminat pentru cumul de cartonaşe galbene.

Horia Ivanovici şi invitaţii de la Fanatik Superliga, toţi de partea lui Adrian Mutu: “A făcut o treabă foarte bună, dar lotul este slab”

, după seria de rezultate negative, dar Horia Ivanovici şi invitaţii din emisiunea FANATIK SUPERLIGA sunt de părere că nu antrenorul este principalul vinovat pentru ceea ce se întâmplă la Rapid:

“Mă gândeam ce vină are Mutu că în minutul 16 Costache ia al doilea cartonaş galben? Eu o spun răspicat. Nu cred că este de vină Adrian Mutu. El a făcut o treabă foarte bună, dar lotul este foarte slab.

Nu are nicio vină Mutu că domnul Costache ia al doilea galben în minutul 16″, a spus Horia Ivanovici, realizatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

“Nivelul lotului Rapidului este mult sub locul ocupat în clasament”

Fostul atacant al Rapidului, Robert Niţă, este de părere că lotul echipei este sub locul ocupat în clasament, iar deocamdată investiţiile finanţatorilor din Giuleşti nu se compară cu cele ale contracandidatelor la titlu:

“Nu e vinovat Mutu. Echipa asta este la al doilea an în prima divizie. Nu cred că le-ar fi convenit să fie pe locurile 7-8 şi să bată Petrolul. Una e să te duelezi cu FCSB, cu galeriile, cu Craiova.

Eu am mai spus-o. Nivelul lotului Rapidului este mult sub locul ocupat în clasament. Adi Mutu nu este principalul vinovat. Are o responsabilitate, dar hai să ne uităm la lot.

Craiova dă 650.000 de euro pe un jucător mediocru de la Piteşti, Rapid dacă aduni tot, nu ştiu dacă ajungi la 700.000 de euro totalul transferurilor”, a spus Robert Niţă.

“Nu ştiu de ce acceptat Adrian Mutu aceşti jucători. El trage ponoasele acum. Dacă vine presiunea asta de la alţii?”, Dănuţ Lupu

“Adrian Mutu a scos din echipa asta mai mult decât are valoare echipa”

În emisiunea “Profeţiile lui Mitică”, fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal susţine că galeria nu are dreptate să îi ceară demisia lui Adrian Mutu, cel care a scos din echipa Rapidului mai mult decât are valoare:

“Suporterii pot să ceară ce vor ei. Cu mulţimea nu te poţi pune. Nu câştigi niciodată. N-a câştigat nimeni cu mulţimea. Dar nu cred că e cea mai bună metodă, asta cu Mutu.

Adrian Mutu a scos din echipa asta mai mult decât are valoare echipa. Dar există o problemă cu comunicarea galeriilor”, a spus Mitică Dragomir.