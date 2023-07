Horia Ivanovici, surprinzător despre eșecurile lui David Popovici: „A coborât din Olimp, e doar un om și e foarte bine că i s-a întâmplat asta!”

și declarațiile pe care la finalul curselor, dojenindu-l părintește pe campionul nostru, care s-a legat de adversari, pe care i-a avertizat să nu se bucure prea mult, pentru că va reveni mai puternic la următoarele competiții. Directorul FANATIK are încredere totală că David Popovici va ajunge un sportiv imens, pus pe un piedestal, precum Michael Jordan sau Muhammad Ali.

Horia Ivanovici, surprinzător despre eșecurile lui David Popovici

„Eram astăzi la prânz, undeva la marginea Ploieștiului, mă întâlnisem cu niște prieteni să vorbim de-ale noastre, puțin business, mă rog… Mă gândisem, când m-am trezit, m-am gândit că e cursa lui David Popovici în jurul prânzului, finala la 100 de metri.

Recunosc că de-a lungul zilei, luându-mă cu tot felul de treburi și multe legate de site-ul FANATIK, n-am mai ținut cont și pur și simplu la un moment dat am uitat că în jurul orei 14 va fi marea cursă a lui David Popovici.

Parcă a fost mai mare emulația pentru cursa de 200 de metri, acum cred că toți ne gândeam că va câștiga la pas, că va fi practic o defilare la 100 de metri și că totul va fi ok.

Mi-a ieșit din cap că David al nostru va concura la Campionatul Mondial de Natație. Stăteam de povești, timpul a trecut și dintr-o dată unul dintre amicii mei exclamă ’Offf… David Popovici, locul șase!’.

N-am înțeles în prima secundă, cum adică locul șase? Bineînțeles, când mi-a făcut ȚAC, mi-am dat seama că terminase abia pe locul șase cursa de 100 de metri și au început gândurile să se învălmășească.

Probabil ni s-a întâmplat tuturor. Au fost momente de tăcere timp de 10 secunde după anunțul amicului nostru că David Popovici, campionul nostru, a terminat pe locul șase.

După această perioadă, au început exclamațiile ’Nu se poate!’, ’Fii serios!’, ’Termină cu glumele, cum adică doar locul șase?’. Am început să butonăm, am intrat pe site-ul FANATIK.RO, site-ul nostru, și tot auzeam în dreapta și în stânga niște oftaturi de dezamăgire, pentru că site-ul ne arăta că prietenul nostru nu făcuse nicio glumă și într-adevăr David Popovici, campionul nostru terminase cursa pe locul 6 din 8.

Dezamăgirea a fost vizibilă, pe de altă parte m-a bucurat că un sport precum natația a reușit să intre în discuțiile noastre, pentru că, iată, ne-a interesat ce se întâmplă, chiar dacă discutăm doar de înot, pentru că nu este fotbal… știți foarte bine la ce mă refer, nu e neapărat un sport cu priză. Dar asta înseamnă să fii un campion uriaș la o vârstă foarte fragedă, precum David Popovici. Nu mai contează ce fel de sport e, interesul e major.

Am mai stat de povești, dezamăgirea rămăsese, ne-am întors la ale noastre, iar pe drum spre București am stat și m-am gândit și mi-am dat seama. Cred că lui David Popovici nu i se putea întâmpla nimic mai bun decât ceea ce i s-a întâmplat la Fukuoka, în Japonia.

Adică, mai pe românește, locul 4 la 200 de metri, după ce condusese toată cursa, a cedat în ultimii 20-30 de metri, iar acum locul 6 din 8. Mă gândeam că sunt niște lecții teribile de viață pentru acești puști de doar 18 ani, care trebuie să suporte o presiune enormă, chiar dacă el vine zâmbitor și pare mai înțelept decât îi spune vârsta.

Spune vorbe mari, chiar vorbe mustind de înțelepciune, dar cred că i s-a întâmplat exact ce trebuia să i se întâmple. David Popovici a primit această lecție grea, pentru că, indiferent de situație, când pornești ca favorit și termini pe niște locuri atât de joase, decepția e foarte mare”.

„Cred că i s-a întâmplat ce trebuia să i se întâmple!”

„Nu a terminat pe locul 2, la câteva sutimi de primul loc, a terminat pe locul 4, după ce a condus ostilitățile și după pe locul 6. Un loc 6, care nici pe el nu l-a mai mirat, dacă țineți minte când a luat locul 4, când s-a terminat cursa, a avut o grimasă de stupoare când a văzut că e abia pe locul 4 după ce a avut o cursă extraordinară.

Acum însă, din ce am văzut pe imagini, n-a mai fost atât de mirat, cred că știa că n-a mai făcut o cursă extraordinară și se gândea că ’De ce? De ce? De ce?, ’pentru că gândurile apar.

Habar n-am ce s-a întâmplat cu David Popovici, pentru că nu sunt specialist. Poate că a mâncat un pumn de caju în plus în noaptea dinaintea cursei. La înot orice gram în plus contează. Dar, repet, nu sunt specialist, ar trebui să iasă alții să ne explice, și nu o să mă dau specialist. Nu știu!

Poate n-a avut starea propice, poate n-a găsit filmul preferat în noaptea dinaintea cursei sau poate că a primit vreun telefon, care l-a dat puțin peste cap sau poate pur și simplu Campionatul Mondial al lui David Popovici, care, repet, are doar 18 ani.

Mai spun încă o dată, lui David Popovici i s-a întâmplat exact ce trebuia! Pentru că, senzația a fost, cel puțin în România, inclusiv eu credeam că acest băiat va defila, cred că și el a crezut asta. Și practic toată participarea la Campionatul Mondial din Japonia venea să bifeze medaliile de aur, cum se discuta în România și că totul va fi o defilare pentru o victorie măreață a lui David Popovici, care concura fără adversari și care ar fi trebuit să nu aibă emoții la Campionatul Mondial din Japonia.

Nu s-a întâmplat lucrul acesta! Observăm cu toții, ușor dezamăgiți, supărați, pentru că n-ai cum să nu-l iubești pe băiatul ăsta, mi se pare cu adevărat un campion, cred că va domina sportul mondial. Este deja, la ce calități are și cum gândește băiatul ăsta, unul dintre sportivii care va rămâne acolo în Olimp, poate cum a fost Michael Jordan, cum a fost Carl Lewis, Muhammad Ali, ca să vorbesc din mai multe sporturi.

Dar coborârea sa din Olimp și redobândirea statutului de om, pentru că el e până la urmă un puști de 18 ani, îi va face bine pe viitor.

Am văzut declarațiile lui după cursă și a spus că recunoaște că a fost un stres. Bun, normal, nu ai cum să nu înțelegi că un Campionat Mondial cu atâta publicitate și că ziariștii sunt cu ochii pe tine, nu au cum să nu ducă la un anumit stres.

Aici, însă, mi-a dat puțin cu virgulă pentru că până acum David Popovici a prezentat absolut tot ceea ce face, acest sport pe care îl face din inimă, nu l-a prezentat ca pe un stres. E prima dată, cred, când îl aud pe David Popovici că a fost stresat.

El trebuie să vadă de ce această plăcere pentru sport a fost umbrită de un stres, cum spune el. Astea sunt lucruri pe care el trebuie să le descopere. Tot el trebuie să descopere dacă s-a greșit strategia, dacă s-a greșit alimentația sau pur și simplu, repet, nu a fost în formă, n-a avut un Campionat Mondial reușit.

Un singur lucru nu mi-a plăcut la David Popovici, și anume declarația că adversarii s-au bucurat prematur și o să le dovedească el la competițiile viitoare.

Asta cu bucuria prematură a adversarilor n-o pricep! E ca și cum până și David Popovici a trăit prea mult în România și obiceiurile astea pe care le avem, contestarea a devenit sport național, un mod de a trăi și de a gândi… tot acest mod de viață, repet, așa e când trăiești în România, e ca și cum l-ai exporta în Japonia, într-o țară a valorilor.

Eu nu cred în bucuria adversarilor. De când a devenit David Popovici o celebritate de necontestat, pe baza rezultatelor, am văzut doar declarații de respect ale adversarilor. Acum, nu știu ce se întâmplă între ei, o exista și invidie, dar mie din exterior nu mi s-a părut. Am văzut mereu declarații elogioase pentru un puști de 18 ani, adică am văzut un alt mod până la urmă de a gândi, pe care și David Popovici îl are.

Dar când trăiești în România, te mai ciupește și pe tine exagerarea sau virusul al contestării. Asta cu adversarii care s-au bucurat prematur nu sună a declarație oferită de un campion așa cum este David Popovici. Repet, poate nu știu lucruri din interior, or exista orgolii între înotători. Dar până acum am văzut doar declarații frumoase la adresa lui David Popovici, motiv pentru care nici nu am înțeles.

A fost un stil mai degrabă dâmbovițean, ca să spun așa, care nu se potrivește cu eleganța și modul de a gândi a lui David Popovici. Mi se pare o declarație ușor exagerate.

E normal ca David să nu fie mulțumit, sunt niște rezultate extrem de proaste, nu proaste, ținând cont de statutul său, dar cred că au venit perfect acum, pentru că are tot timpul din lume să pregătească adevăratul obiectiv și adevărata competiție, și anume Jocurile Olimpice de anul viitor de la Paris.

Mai mult decât atât, Campionatele Mondiale s-au devansat și vor fi înaintea Jocurilor Olimpice, vor fi la Doha, undeva prin februarie. Până atunci, David Popovici are timp să vorbească cu el însuși, pentru că nu cred că e problema adversarilor care s-au bucurat, ci problema este la el.

Repet, habar n-am ce s-a întâmplat și îmi pare foarte rău, m-a întristat, m-a dezamăgit când am văzut pe ce loc a ieșit. Îl apreciez enorm, este un campion, este român și toți campionii noștri trebuie respectați și iubiți, să le ținem pumnii.

Dar trebuie să afle de la el însuși ce s-a întâmplat și tot el trebuie să își găsească drumul, calea lui, pentru a reveni în forță. Dacă nu la Doha, la Jocurile Olimpice de la Paris, pentru că acolo e până la urmă Olimpul. Altfel, David Popovici a revenit printre noi, pământenii.

Cred că totul a venit la momentul respectiv, mai ales că s-au făcut filme, s-au scris cărți, momentul în care pierzi din postura de favorit, la o distanță atât de mare, te maturizează aceste lucruri.

Cred că David Popovici va învăța mai mult de la ce s-a întâmplat la Fukuoka, decât dacă ar fi urmat cursul la care ne așteptam cu toții. Paradoxal, cred că acum are mult mai multe șanse să devină campion olimpic decât dacă ar fi câștigat la o secundă-două fiecare cursă din Japonia.

A venit momentul ca David Popovici să simtă gustul acesta al dezamăgirii. Din păcate sau din fericire a venit acum, s-a întâmplat, cred că-l va întări și că va ieși mult mai puternic decât la această competiție din Japonia.

Dacă tot vorbim despre Japonia, trebuie să ai spiritul samurailor, iar David Popovici are spiritul lor. L-am văzut la declarații, a reușit să-și mascheze foarte bine dezamăgirea, pentru că sunt convins că nu e prea fericit. A arătat ca un om puternic, a dat declarații puternice, mai puțin acest lucru cu adversarii. Cred că de-acum înainte David Popovici, care e o instituție, va lucra la ce a greșit, nici nu știu dacă sună bine a greșit, dar locul așa ar arăta… Poate fi vorba și despre un atom pe care l-ai mâncat… E greu, oameni buni, înotul este un sport greu, iar băieții și fetele care îl fac au tot respectul nostru.

E momentul să se reinventeze și sunt convins că David Popovici va veni nu doar puternic, ci și motivat și va face niște rezultate frumoase la Doha, dar mai ales la Jocurile Olimpice.

Îi ținem pumnii, e românul nostru, îl iubim, eu sunt absolut uluit de acest băiat care la 18 ani arată multe prin ceea ce face și ce spune, prin mentalite. Cred că e un tip care poate să câștige acei centimetri care i-au lipsit.

Știți cum spune Al Pacino în „Any given Sunday”, în celebrul film „O duminică obișnuită”: „Diferența dintre victorie și înfrângere este de multe ori de doar câțiva inci!”. Așa a s-a întâmplat și la David Popovici, dar incii aceștia îi va recupera și sunt convins că va urca pe prima treaptă cu aurul la gât și sperăm cu toții la aurul olimpic.

Pentru noi rămâne Golben Boy David Popovici, pentru ai lui rămâne băiatul minunat, pe care îl iubesc foarte mult, ținem mult la el, îl sprijinim, e un campion imens, ieșit dintr-un sistem jenant.

Chiar nu știu cum am putut să scoatem un sportiv atât de valoros și cu asemenea performanțe, în mizerie și promiscuitate, scuzați-mi exprimarea care sună dur. Nu mai vorbesc despre infrastructură, care guvernează sportul românesc. Sportul românesc guvernat de niște guvernanți interesați doar să se laude cu rezultatele sportivilor. N-am văzut până la ora asta niciun politician care să-i adreseze un mesaj de încurajare lui David Popovici, dacă ar fi câștigat ambele curse erau pe toate televizoarele, nu mai scăpam de ei, dar în fine… asta e viața, ăsta e mersul vieții, mergem și noi mai departe.

David, întoarce-te la bazin la un moment dat, după ce te duci într-o vacanță, citești o carte bună și după ce ai vorbit cu tine și fă ce ai făcut cel mai bine o viață întreagă: Înoată! Înoată! Înoată! Și la final victoria va fi a ta, pentru că David, ești un tip cu totul și cu totul special și vei fi unul dintre cei mai mari sportivi ai lumii și vei fi în primul rând pentru tine și pentru ai tăi și mai puțin pentru România și români. Asta o s-o faci oricum, noi oricum îți ținem pumnii și suntem convinși că te vei întoarce mult mai puternic așa cum ai făcut-o întotdeauna!”, i-a transmis Horia Ivanovici, directorul FANATIK, lui David Popovici.

