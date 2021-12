Ianis Hagi, optimist după calificarea lui Rangers în „primăvara” Europa League: „Doar ne-am testat forțele”

Ianis Hagi a jucat 61 de minute în Lyon – Rangers 1-1. Scoțienii au terminat grupa A pe locul 2 și vor juca în play-off-ul pentru .

În grupa A, Ianis Hagi a fost adversar cu Sparta Praga, formație la care evoluează și Florin Niță și care a terminat pe locul 3, fiind astfel nevoită să se mulțumească cu play-off-ul pentru optimile Conference League.

La finalul partidei de pe Parc Olympique Lyonnais, Ianis Hagi a mers la declarații și a vorbit despre meciul cu francezii și despre calificarea echipei sale în „primăvara” europeană.

Ianis Hagi, despre calificarea lui Rangers în „primăvara” Europa League

„Am venit aici ca să jucăm bine, să încercăm lucruri noi ca şi echipă. Ştiam că nu avem niciun fel de presiune în această partidă. Am venit doar să ne testăm forţele şi cred că o remiză la Lyon este un rezultat satisfăcător.

Cred că modul în care am început grupa nu a fost cel pe care ni l-am dorit. Am ştiut totuşi că avem meciuri importante şi în campionat. Cred că am considerat competiţia internă a fi prioritară.

Am obţinut rezultate bune acolo. În cele din urmă, când reuşeşti să te califici dintr-o grupă din Europa League, pentru al treilea sezon la rând, cred că este o bună performanţă”, a declarat Ianis Hagi la conferinţa de presă de după Lyon – Rangers 1-1.

Nota primită de Hagi în Lyon – Rangers 1-1

Pentru Ianis Hagi, meciul cu Lyon a fost al 19-lea jucat pentru Rangers în acest sezon, perioadă în care a dat două goluri și două pase de gol.

În meciul de la Lyon, Giovanni van Bronckhorst nu l-a mai folosit pe Ianis pe fostul de mijlocaș dreapta, ci într-un rol cu care este mult mai familiarizat, acela de playmaker. Pentru cele 61 de minute jucate în ultimul meci din grupele Europa League, românul a primit nota 6.

„A fost într-o poziție mai naturală pentru el, având mereu fața la joc din postura de mijlocaș ofensiv, față de atunci când era jucat mai în bandă”, au scris cei de la .

Olandezul le-a respectat astfel dorința fanilor lui Rangers, care au scris încă că și-ar dori mai mult să îl vadă pe Ianis Hagi în centru decât în bandă.

„Oricât de mult nu poate fi contestată abilitatea tehnică a românului, lipsa sa de viteză a fost din nou vizibilă duminică (n.r. la meciul cu Dundee, scor 3-0).

La mai multe faze, Tavarnier s-a uitat după Hagi pentru a-i pasa în adâncime, dar el fie era în poziție centrală, fie se ducea cu mingea acolo odată ce intra în posesie, trecându-și balonul pe piciorul stâng și permițându-le adversarilor să se retragă.

Hagi nu este la fel de productiv în acea poziție ca și cum ar fi dacă ar juca mai central. După cum se poate vedea în graficul de mai jos, în meciurile cu Livingston, Hibernian și Dundee, Hagi nu a reușit niciodată să centreze. Pur și simplu nu este stilul său și, chiar mai bine spus, nu are calitățile necesare de a face asta”, au mai scris cei de la Rangers Review.