Iașul iese la atac. „E ca și cum pleacă mirele cu 48 de ore înainte de nuntă”

Politehnica Iași – Sepsi Sfântul Gheorghe este programată pentru 27 august, însă partida s-ar putea amâna. , iar LPF susține reprogramarea partidei. Moldovenii sunt nemulțumiți de faptul că au fost anunțați prea târziu.

Poli Iași – Sepsi, o amânare cerută prea din scurt

“Eu mi-am dat acceptul luni în scris, e o chestie de onoare. Echipele sunt angrenate în Europa, cu toții vrem să ajutăm. Mie nu mi se pare normal să fim anunțați cu 48 de ore inainte de meci, când echipa era la antrenament. Leo Grozavu a aflat abia cum, după antrenament. Lucrul acesta m-a deranjat.

Trebuia să primim marți sau miercuri dimineață. Nu mi se pare normal să fim anunțați cu 48 de ore înainte când am început toate demersurile, am dat drumul la bilete. Era timp suficient marți, miercuri, joi să fim anunțați. Nu știam nici cum să reacționez. Ce pot să fac acum să refuz?

Atât spun, nu mi se pare normal cu 48 de ore înainte. O dau în glumă, e ca și cum fac nuntă cu fata și pleacă mirele cu 48 de ore înainte. Fac nuntă cu fata și îmi pleacă ginerele. Eu d-asta am fost deranjat. Sepsi s-au chinuit, mi-au cerut ajutorul că este un eveniment la ei, nu sunt hoteluri și camere disponibile, nici la Vaslui, nici la Pascani.

Au găsit cazare la Roman. Vă dați seama în ce situație am fost pus cu toții. Oamenii au organizat jocul de Conference League și aveau și presiunea de la Iași de organizare, de deplasare. Cei de la Sfântul Gheorghe am vorbit și cu ei, azi au chemat la antrenament echipa. Programul a fost dat total peste cap la ambele echipe”, a declarat Cornel Șfaițer.

Politehnica Iași este pe ultimul loc în Liga I. Formația lui Leo Grozavu este în criză de formă și are o singură victorie în 6 etape. Duelul cu Sepsi a fost pregătit intens la antrenament, . În cazul în care meciul nu se va juca, Iași va mai trebui să aștepte o săptămână pentru a încerca desprinderea de pe fundul clasamentului.

Poli Iași nu a primit o cerere oficială pentru amânarea partidei

“Mie îmi pare rău pentru ca ma dat dovadă și am respectat competiția. Îmi pare rău că am ajuns în situația asta. E o lipsă de respect față de Iași. Eu vă întreb altceva. În condițiile în care eu cer ca un meci să fie reprogramat, trebuie cu 10 zile înainte. Am înțeles, nu era nicio problemă dacă se lua decizia și miercuri.

Nu știm dacă jucăm, deocamdată nu am primit nimic oficial. A apărut ceva pe programul ligii? Nu a apărut. La ora asta jucăm. Eu mereu am fost foarte înțelegător la situații de genul acesta. Și noi sunte iritați, suntem Iași, nu putem să fim tratați în felul acesta”, a declarat Cornel Șfaițer.

