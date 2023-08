Îl deconspiră pe Becali și confirmă Fanatik. „Șumudică are ofertă de la FCSB!”

FCSB merge ceas în campionat, unde are cinci victorii din cinci meciuri, dar Gigi Becali se gândeşte tot mai serios să îl pună antrenor pe Marius Şumudică, FANATIK.

Adrian Mititelu îl deconspiră pe Becali: “Şumudică are ofertă de la FCSB!”

Patronul celor de la FC U Craiova, după ce l-a demis pe Nicolae Dică, dar recunoaşte că nu poate concura cu oferta celor de la FCSB:

„Încercăm cu Șumudică, dar vezi că șansele sunt minime. În primul rând, știu că mai are 4 propuneri din Liga 1. Printre cele mai importante, cea de la FCSB.

Șansele noastre sunt minime, noi nu putem concura cu FCSB în materie de contract. Dacă FCSB îl dorește, e un adversar redutabil, nu cred că putem concura cu ei.

Dică e un om deosebit, am avut o relație foarte bună cu el. Am luat atâtea goluri, efectiv am simțit că… Nu prezentul m-a speriat. Am simțit eu că nu e de viitor ce se întâmplă”, a spus Mititelu la Playsport.

Contract de top pentru Şumudică la FCSB! Ce spune Şumi

Oferta lui Gigi Becali pentru Marius Şumudică a fost dezvăluită de FANATIK. Antrenorul şi staff-ul tehnic ar urma să încaseze 480.000 de euro pe an, adică un salariu lunar de top în SuperLiga: 40.000 de euro.

Mai mult, Marius Şumudică a recunoscut pentru publicaţia noastră discuţia telefonică purtată de Gigi Becali, dar spune că pentru moment nu i s-a făcut o ofertă oficială pentru a-i prelua pe roş-albaştrii:

“Da, am vorbit cu Gigi Becali la telefon mai multe. Dar în niciun caz nu s-a pus problema să-mi se facă o ofertă oficială din partea FCSB.

Eu sunt antrenor profesionist după cum am mai spus, dacă am o ofertă pot să iau în calcul orice fel de ofertă, chiar dacă vine din Arabia, din Turcia sau chiar de la FCSB. Dar Gigi Becali nu mi-a propus oficial să preiau echipa.

Am discutat alte chestiuni care au mai puţină legătură cu fotbalul şi care, bineînţeles, sunt lucrurile noastre private, pe care nu pot să le dezvălui”, a spus Şumudică pentru publicaţia noastră.

După victoria cu Poli Iaşi, Gigi Becali a declarat că este mulţumit de Elias Charalambous şi spune că nu plănuieşte să facă schimbări pe banca tehnică. Dar, totul s-ar putea schimba dacă vor apărea rezultatele proaste în campionat.

40.000 de euro îi oferă Gigi Becali lui Marius Şumudică

2015 este anul în care FCSB a câştigat ultima dată titlul