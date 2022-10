Ileana Lazariuc are un nou iubit. Cine este bărbatul celebru din viața fostei soții a lui Ion Țiriac Jr

Fosta soție a lui Ion Țiriac Jr are un nou . Cine este bărbatul celebru din viața sa, cu care formează un cuplu în ciuda diferenței de vârstă de circa 8 ani. Este vorba de un milionar cunoscut pe plaiurile mioritice.

Ileana Lazariuc iubește iar. Cu ce bărbat renumit din showbiz-ul românesc s-a cuplat

Ileana Lazariuc și-a refăcut viața sentimentală la mai bine de 5 ani de când a divorțat de Ion Țiriac Jr, după 17 ani de relație. Divorțul s-a produs în mare secret în 2017, însă anunțul separării avea să vină mult mai târziu.

Actrița este discretă în ultima perioadă legat de viața amoroasă, însă acum și-a oficializat relația cu un bărbat celebru. Potrivit , fotomodelul formează un cuplu cu fostul iubit al Mădălinei Ghenea, Matei Stratan.

Cei doi au ieșit împreună la un restaurant de fițe din zona Floreasca, unde au fost însoțiți de Lili Sandu și Silviu Țolu, cu care vedeta este prietenă bună. Alte patru cupluri le-au fost alături la această ieșire care a durat câteva ore.

Sursa menționată mai arată că, nimeni din anturaj Ilenei Lazariuc nu a dansat, toți concentrându-se pe discuții, zâmbete și multe pahare de băutură.

și Matei Stratan ar fi împreună de aproximativ un an, însă până acum nu s-au afișat și nu au dorit să apară în lumina reflectoarelor. În plus, nu există imagini cu ei nici pe social media.

Cine este actualul iubit al Ilenei Lazariuc

Matei Stratan are 32 de ani și este unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbiz. S-a iubit cu Mădălina Ghenea, actriță cu care are o fetiță. Provine dintr-o familie bogată, dar are propria companie și face muzică pentru filme.

Și-a descoperit această pasiune în copilărie. Ulterior, a învățat la St.Benedicts, studii pe care le-a încheiat în anul 2003, iar în 2006 a absolvit Universitatea London Metropolitan.

Actualul partener de viață al Ilenei Lazariuc este foarte apropiat de fiica sa și încearcă să o viziteze foarte des în Italia.