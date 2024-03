Ilie Dumitrescu, amintiri emoționante: “Aceea e ziua în care am bătut Argentina, dar și în care l-am îngropat pe tata”

Fostul component al Generației de Aur s-a retras devreme din fotbal la 30 de ani iar înainte de a deveni analist sportiv, Ilie Dumitrescu a pregătit-o pe FCSB, care purta numele Steaua la acea vreme, în perioada august 2010 – septembrie 2010. A fost ultima experiență a lui după care a devenit expert TV în fotbal.

Fotbalul mai profitabil ca imobiliarele

Prezent la podcastul lui Mihai Morar, , Ilie Dumitrescu a rememorat câteva lucruri mai puțin știute de publicul larg atât din viața sa cât și de la Campionatul Mondial din SUA 1994.

Pentru Ilie Dumitrescu, fotbalul a fost principala sursă de câștiguri financiare

“Am câștigat din fotbal mai mult decât din imobilare pentru că nu am lăsat acele terenuri să ajungă la valoare maximă. Cel mai mare contract al meu a fost aproape 2 milioane de dolari.

În Mexic am luat lecții de pictură nu am pictat niciun tablou dar am avut șevalet. În schimb am avut galerie de artă la Hanul cu Tei”, a spus Dumitrescu în podcastul lui Mihai Morar.

Fostl jucător al naționalei României a rememorat câteva momente petrecute la Campionatul Mondial din 1994.

“Pe 3 iulie e și victoria cu Argentina dar și data în care l-am îngropat și pe tata după 26 de ani de la golurile din America. Eu am început turneul final ca mijlocaș stânga dar ulterior, chiar înainte de meciul cu Suedia, Iordănescu m-a pus să joc număr 9 la meciul cu Suedia, mai jucasem așa dar nu era neapărat postul meu. El a motivat că am relații de joc foarte bune și nu are cine juca acolo”, a povestit Dumitrescu.

“Nu e neapărat meritul lor al lui Popescu și Hagi că am jucat dar Iordănescu cerea informații de la jucători, îi întreba pe cei cu greutate în vestiar iar noi dacă stăteam la aceeași masă, cumva răspunsul lor era afirmativ.Nu erau grupulețe în sens negativ dar eu eram cu Petrescu și Hagi pentru că jucasem cu ei la Steaua, iar Gică Popescu juase înainte”, a explicat fostul component al Generației de Aur.

“Am refuzat cu Hagi și Petrescu câte un Mercedes 190 după meciul de la Cardiff ,de la George Păunescu pentru că dădea doar la titulari și noi vroiam să dea la toată lumea, și am zis că nu vrem, ca să vezi ce atmosferă era”, a spus Ilie Dumitrescu.

Cu o lună înainte de startul Campionatului European 2024, pe Arena Națională va avea loc un eveniment special dedicat „Generației de Aur”.

Foștii mari jucători ai naționalei României se vor duela cu adversari de renume, iar Ilie Dumitrescu face tot posibilul pentru a fi în condiții fizice excelente.