Ilie Năstase, prima reacţie după ce fiica sa, Charlotte, şi-a făcut cont de OnlyFans: “Îmi văd de treaba mea”

Ilie Năstase a reacționat după ce fiica sa adoptivă, Charlotte, și-a făcut cont pe OnlyFans. Afaceristul nu a avut foarte multe de comentat în legătură cu acest subiect.

Ilie Năstase, prima reacţie după ce fiica sa, Charlotte, şi-a făcut cont de OnlyFans

Charlotte și-a făcut cont pe OnlyFans, o platformă care găzduiește conținut dedicat adulților, însă a spus că nu a văzut nimic și că își vede de treaba lui.

ADVERTISEMENT

În plus, omul de afaceri se află la Paris, la Roland Garros, spunând că fiica lui adoptivă poate face ce își dorește.

“Eu sunt eu și fiica mea e ea! Să facă ce vrea! Eu nu am văzut! Eu sunt la Paris, la Roland Garros, îmi văd de treaba mea!”, a fost răspunsul fostului jucător de tenis, notează .

ADVERTISEMENT

Reacția Ioanei Năstase după decizia luată de Charlotte

În timp ce Ilie Năstase nu a avut prea multe de spus despre faptul că fiica lui și-a deschis cont pe platforma OnlyFans, Ioana Năstase, actuala lui soție, .

Soția fostului jucător de tenis a recunoscut că nu se aștepta la așa ceva, mai ales că Charlotte nu are probleme cu banii.

ADVERTISEMENT

Bruneta a mai spus că Ilie Năstase este foarte implicat în viața tuturor copiilor săi.

“Eu, sinceră să fiu, am rămas șocată. Sunt mamă, și… Eu nu vreau să vorbesc prea multe, vă poate explica tatăl ei, probabil. Eu, chiar dacă știu, nu vreau să vorbesc, nu e treaba mea.

Am rămas șocată, trebuie să recunosc. Asta chiar dacă nu sunt multe care ne mai șochează multe în ziua de astăzi. Charlotte nu avea probleme cu banii.

ADVERTISEMENT

Tatăl ei, cel puțin de patru ani de când sunt eu cu Ilie, săptămânal îi trimitea bani. Sume foarte rezonabile… El e foarte implicat în creșterea tuturor copiilor pe care îi are.”, a dezvăluit soția lui Ilie Năstase, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Charlotte este fiica adoptivă a lui Ilie Năstase din relația cu actrița americană Alexandra King. Ioana Năstase nu a avut ocazia să o cunoască personal, ci doar a vorbit de câteva ori cu ea.

“Personal nu am cunoscut-o, am vorbit de câteva ori. Îmi pare rău, pentru că am și eu copii. Ferească Dumnezeu, sunt mamă, aș înnebuni! E un șoc pentru un părinte.”, a adăugat Ioana Năstase.