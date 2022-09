Ilie Năstase, prima reacție după ce Simona Halep a decis să nu mai joace în 2022: „E un lucru bun!. Are mai multe probleme”. Exclusiv

, însă Ilie Năstase nu își face probleme că numărul opt mondial nu va mai putea reveni.

Ilie Năstase consideră că Simona Halep a luat o decizie bună: „Nu numai la nas cred că a avut probleme”

Ilie Năstase a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre retragerea Simonei Halep din circuit în 2022: „E decizia Simonei. Trebuia să se opereze, să se refacă și la glezne. Ea are mai multe probleme. Nu numai la nas cred că a avut probleme. E un lucru bun că a făcut asta”.

Simona Halep va împlini 31 de ani pe 27 septembrie și va reveni pe teren abia în luna ianuarie, însă Năstase nu crede că va avea probleme chiar și după o pauză atât de lungă: „Sigur că poate să revină. Uită-te la Federer că are 41 de ani și joacă săptămâna viitoare. Fizic stă bine, nu are probleme. 30 de ani e nimic!”.

Constănțeanca e pe locul opt în clasamentul WTA, însă cu siguranță va mai pierde poziții până la finalul acestui an. Chiar și în aceste condiții, Ilie Năstase crede că Simona nu mai are nimic de demonstrat: „Nu trebuie să fie numărul 1. Nu are nevoie! A fost o dată numărul unu, e foarte bine”.

Ilie Năstase îl dă ca exemplu Simonei Halep pe Roger Federer: „Asta trebuie să facă și ea”

Ilie Năstase consideră că Simona Halep trebuie să aibă aceeași strategie ca Roger Federer, chiar dacă va ieși din primele 20 de jucătoare ale lumii.

„Nici nu trebuie să rămână în top 10 sau 20. Și Federer a jucat de plăcere și s-a retras nu când i-au spus unii, ci când a vrut el. Asta trebuie să facă și ea. Ea simte când nu mai poate. Degeaba vorbesc alții”,a declarat fostul mare tenismen, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Ce a spus Ilie Năstase despre retragerea lui Roger Federer: „Mi-a fost copil de mingi la Basel”

Ilie Năstase a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK și : „Dacă el a considerat că acum este momentul… Nu ne-am intersectat de foarte multe ori, dar mi-a fost copil de mingi la Basel. Era un puști.

„Nasty” a dezvăluit și ce l-a impresionat cel mai mult la Roger Federer: „A avut un joc natural și îți dă impresia că parcă se antrenează, nu că s-a oprit din meci. Nu știi niciodată dacă e meci sau antrenament! Va lipsi asta tenisului”.

Roger Federer va apărea și în filmul autobiografic al lui Ilie Năstase, initulat „Nasty” și regizat de Tudor Giurgiu.