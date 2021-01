Ilie Poenaru a declarat că s-a săturat de intervențiile arbitrilor în meciurile disputate de echipa sa, însă nu doar acest aspect l-a deranjat în partida contra celor de la Hermannstadt, și evoluția echipei sale fiind sub așteptările sale.

Academica Clinceni a remizat 0-0 cu ocupanta locului 13 în Liga 1, Hermannstadt, însă rămâne pe locul 5, poziție care îi asigură momentan calificarea în play-off.

Și fotbalistul bulgar al celor de la Clinceni, Georgi Pashov, s-a declarat dezamăgit de rezultat, în opinia sa calendarul competițional încărcat fiind un obstacol în această perioadă a anului.

Ilie Poenaru atacă arbitrajul după egalul cu Hermannstadt: “Ne-am săturat”

“Mi-am propus de foarte multe ori să nu mai discut arbitrajul, dar indiferent de cum jucăm, ne-am săturat să tot intervină arbitrii. Este al doilea meci după cel de la Voluntari când tușierii decid meciul. Astăzi, din nou, am avut un gol incorect anulat și am pierdut două puncte. Astăzi am jucat slab, nu am arătat nimic, dar am fi putut să avem 3 puncte și să pregătim în liniște următorul meci.

Nimeni nu ia nicio măsură în privința arbitrajului, nu știu până unde am putea să mergem. Dar asta nu scuză jocul nostru. Ne-a lipsit agresivitatea, luciditatea, nu ne-am creat ocazii de a marca. Am întâlnit o echipă bună, dar suprafața de joc a contat. Din păcate, atât am putut azi”, a declarat Ilie Poenaru după meciul cu Hermannstadt.

Acesta a explicat și starea de spirit a jucătorilor săi în acest moment dar și motivul pentru care l-a schimbat pe Cristi Tănase în prima repriză: “Jucătorii sunt puțin afectați. Se uită pe imagini și văd că am avut un gol marcat corect. Se întreabă de ce se ajunge aici și ce o să se întâmple cu noi. Se pun tot felul de întrebări și eu nu pot să răspund. Noi ne-am câștigat acest drept de a evolua în Liga 1, prin rezultatele pe care le-am avut

Tase a acuzat o accidentare și l-am schimbat. Raul Rusescu a avut o problemă musculară la meciul cu Dinamo de anul trecut, dar de săptămâna viitoare o să revină la antrenamente. Sunt jucători importanți, care pot aduce un plus echipei”, a mai ađăugat antrenorul celor de la Academica Clinceni.

Georgi Pashov: “Nu este ușor să joci din 3 în 3 zile”

“Suntem supărați. Așteptam 3 puncte, dar e mult mai bine decât nimic, mai ales în aceste condiții, pe un teren prost. A fost greu pentru ambele echipe, am încercat să dăm tot ce avem mai bun.

Următorul meci este peste 5 zile și vrem să învingem Chindia. Iarna nu este ușor să joci din 3 în 3 zile, mai ales din cauza condițiilor meteo, dar asta este situația, trebuie să fim pregătiți”, a declarat fotbalistul bulgar de la Clinceni.

Georgi Pashov a comentat și ofertele de transfer primite de la alte echipe din Liga 1: “Orice jucător vrea să facă pasul următor în carieră, dar momentan mă concentrez pe meciurile Academicii. Vreau să dau tot ce am mai bun pentru a ne îndeplini obiectivul.”