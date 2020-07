Ilie Poenaru și-a ieșit din minți când a auzit că Dinamo vrea înghețarea campionatului: „Dacă tradiţia nu poate, să meargă în Liga a 2-a, să se reorganizeze”

Ilie Poenaru, antrenorul Academicii Clinceni, a recunoscut că s-ar simți nedreptățit în cazul în care campionatul nu s-ar termina pe teren.

Tehnicianul vrea ca toate echipele să-și ducă la bun sfârșit meciurile, indiferent de situația care se întâmplă la club.

Ilie Poenaru e nemulțumit de faptul că unele echipe ar putea fi salvate de la retrogradare, dar nu pe teren.

Ilie Poenaru și-a ieșit din minți

Ilie Poenaru vrea ca finalul campionatului să se joace pe teren, lansând un atac și asupra lui Dinamo: „Aş vrea ca Dinamo să se salveze pe teren, asta e dorinţa noastră, a tuturor, şi că nu se încearcă alte metode.

Pentru că nu este fair-play pentru celelate echipe care am muncit un an de zile. Se înceacă salvarea luI Dinamo, cum s-a încercat salvarea şi altor echipe. Vorbim de tradiţie, dar din păcate nu mai joacă tradiţia.

Din păcate, acum mă refer şi la noi, că suntem puţini marginalizaţi, că ce căutăm pe la Liga 1… Păi, căutam, am ajuns prin muncă, prin seriozitate, am demonstrat, am demonstrat numai pe teren, o demonstrăm şi acum.

Încă nu suntem salavaţi, dar suntem o echipă bună, o echipă redutabilă, care e în stare de a face rezultate foarte mari”.

Președintele Chindiei Târgoviște e de acord cu înghețarea campionatului

Marcel Ghergu, președintele Chindiei Târgoviște, e de acord cu înghețarea campionatului: „Eu mi-aș dori să terminăm campionatul pe teren, dacă tot l-am început.

Totuși, sunt niște circumstanțe foarte complicate și nu sunt ipocrit, vreau să scăpăm de retrogradare. Dacă se va ajunge într-o situație în care noi, cluburile, vom decide, aș vota pentru încheierea sezonului.

„E o situație foarte complicată, greu de gestionat. Dacă s-ar continua jocurile, probabil că Dinamo va pierde următoarele meciuri sau chiar va fi depunctată.

Nu văd când ar putea fi reprogramate meciurile noastre cu Dinamo, nu mai sunt date disponibile în calendar. Până la urmă, cred că se va apela la soluția înghețării campionatului”, a mai spus Marcel Ghergu pentru gsp.ro.