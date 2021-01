Imaginea virală care adună bani pentru nevoiaşi. Bernie Sanders a devenit păpuşă croşetată

Popularitatea ceremoniei de inaugurare a președintelui Joe Biden pare a fi egalată de o fotografie. Imaginea senatorului Bernie Sanders și a de acum celebrelor sale mănuși a devenit virală pe internet și adună milioane de dolari în scopuri caritabile.

De curând fotografia a fost transformată într-o păpușă croșetată care a fost scoasă la licitație pe eBay, 100% din profituri mergând către organizația Meals on Wheels (Mese pe Roți) America.

Însuși senatorul democrat s-a declarat fericit că pe lângă amuzament, celebra fotografie îl ajută să strângă bani pentru scopuri caritabile.

Păpușa Bernie Sanders, licitată în scopuri caritabile

Meme-ul viral al lui Bernie Sanders a fost transformat într-o păpușă croșetată care acum este licitată în beneficiul săracilor.

Imaginea de la inaugurarea președintelui Joe Biden, cu senatorul Bernie Sanders așezat cu picioarele încrucișate purtând mănuși maro cu alb a făcut furori pe internet. Acum, un norocos poate deține o păpușă făcută ca un omagiu adus memei de inaugurare a lui Sanders.

Păpușa unicat este scoasă la licitație pe eBay, vânzătorul, Tobey King, promițând 100% din profituri organizației Meals on Wheels America.

„Stăteam de vorbă cu un alt prieten care mi-a spus că Bernie tocmai vânduse niște hanorace și donase toate veniturile către Meals on Wheels Vermont și știam că asta vreau să fac cu păpușa pe care am făcut-o”, a spus King, proprietarul de Tobey Time Crochet. “Cu atenția pe care o capătă, speram că Meals on Wheels va primi o donație bună”.

Licitația inițială pentru păpușa făcută manual sâmbătă a fost de doar 99 de cenți, dar până luni, obiectul avea mai mult de 149 de oferte, cu o ofertă de peste 15.000 de dolari. Licitația se încheie marți după-amiază.

“Senatorul Sanders a fost mult timp unul dintre cei mai mari avocați ai Meals on Wheels și este incredibil să vedem cum momentul său neașteptat în lumina reflectoarelor îi inspiră pe alții să se alăture luptei pentru a aborda foamea și izolarea seniorilor”, a declarat pentru CNNJenny Young, vicepreședinte de comunicare pentru Meals on Wheels America.

Săptămâna trecută, magazinul de campanie al lui Bernie Sanders a început să vândă hanorace imprimate cu fotografia care a inspirat nenumăratele meme, iar toate încasările sunt destinate programelor Meals on Wheels din statul natal al Sanders, Vermont.

La fel ca și meme-ul lui Sanders, designul lui King și fotografiile cu păpușa ei manuală au devenit virale săptămâna trecută, când a postat fotografii cu creația ei pe social media. Ea a spus CNN că i-au trebuit șapte ore pentru a croșeta păpușa de 23 de centimetri așezată pe o mică bancă din lemn.

King, din Corpus Christi, Texas, a modificat o păpușă mai veche cu imaginea lui Sanders realizată când a candidat la funcția de președinte în 2020. De data aceasta, a adăugat acum faimoasele mănuși din tricot maro și alb, împreună cu o mască albastră.

„Îmi place foarte mult și îl susțin pe Bernie”, a spus King, în vârstă de 46 de ani, care croșetează de opt ani. “Cred că e grozav.”

Mama a doi copii a început să croșeteze, potrivit site-ului său web, când a renunțat la slujbă pentru a fi mamă casnică. A început să facă eșarfe și haine înainte de a decide să încerce să facă o păpușă pentru fiica ei. De atunci, King a făcut păpuși inspirate de oameni celebri, de la cântăreața Selena până la distribuția filmului ‘Golden Girls’.

În timp ce păpușa Sanders este vândută în scopuri caritabile, King vinde și modelul de croșetat în magazinul ei Etsy, astfel încât oricine să își poată crea propriul obiect de colecție.

„Atenția pe care am primit-o eu și păpușa mea Bernie este incredibilă”, a spus King. „Sunt copleșită de recunoștință”.

Bernie Sanders, fericit că meme-ul său poate strânge milioane pentru săraci

Senatorul american Bernie Sanders a declarat duminică că este fericit că poate contribui la strângerea de milioane pentru scopuri caritabile folosind imaginea devenită virală de la inaugurarea președintelui Joe Biden.

De când a devenit viral, meme-ul a înfățișat de la mănușile lui Sanders care ating mâna lui Dumnezeu pe Capela Sixtină a lui Michelangelo, până la senatorul democrat din Vermont, care o ajută pe actorul Demi Moore să modeleze lutul la roata olarului într-o secvență din filmul ‘Ghost’, până la Sanders așezat lângă primul ministru britanic Winston Churchill, președintele american Franklin Roosevelt și liderul sovietic Iosif Stalin la Conferința de la Yalta.

Întrebat duminică de CNN dacă se bucură de meme la fel de mult ca și restul lumii, senatorul de 79 de ani s-a arătat fericit că mănușile sale țesute manual, masca albastră și încruntarea caracteristică pot fi transformate în fonduri pentru americanii nevoiași.

„Nu numai că ne distrăm, dar ceea ce facem aici în Vermont este că vom vinde în toată țara hanorace și tricouri și toți banii care vor fi strânși – care mă aștept să fie două milioane de dolari – vor merge la programe precum ‘Meals on Wheels’, care hrănesc persoanele în vârstă cu venituri mici”, a spus Sanders. „Deci, se dovedește a fi un lucru bun și nu doar un lucru distractiv”, a spus el.

Profesoara din Vermont, Jen Ellis, a declarat pe Twitter că i-a dăruit lui Sanders mănușile pe care le-a tricotat din pulovere de vechi lână în urmă cu doi ani.