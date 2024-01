Imagini de la reunirea Rapidului! Rrahmani, Krasniqi și Hasani s-au antrenat împreună. Foto

Perioada de pauză s-a terminat la Rapid. Giuleștenii s-au reunit miercuri dimineață la Baza Constructorul, unde au efectuat un antrenament înainte de plecarea la Belek, în Antalya. La reunire, au fost prezenți, printre alții, .

Imagini de la reunirea Rapidului! Rrahmani, Krasniqi și Hasani s-au antrenat împreună

Cantonamentul de iarnă al Rapidului va avea loc în perioada 4-13 ianuarie, perioadă în care formația lui Cristiano Bergodi va disputa nu mai puțin de 3 meciuri amicale. Inițial, giuleștenii au anunțat că vor pleca în Turcia pe 3 ianuarie.

La reunire au fost prezenți și Albion Rrahmani, Claudiu Petrila sau Xian Emmers, accidentați. Atacantul care a impresionat la primele meciuri în tricoul „alb-vișiniu” a fost surprins alături de colegii din naționala statului kosovo.

Este vorba despre Ermal Krasniqi și Florent Hasani, jucători aduși de Rapid în această iarnă. Pentru Krasniqi, Dan Șucu și Victor Angelescu au , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. De asemenea, Borisav Burmaz, noul jucător al Rapidului, a fost prezent la reunire.

Cătălin Cîrjan a venit primul la reunirea Rapidului

Cătălin Cîrjan a ajuns în vară trecută la Rapid, fiind împrumutat până la finalul sezonului de la Arsenal, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Tânărul fotbalist nu a impresionat și s-a vorbit despre plecarea sa încă din această iarnă.

În cele din urmă, Cătălin Cîrjan a fost prezent la reunirea Rapidului și urmează să plece în Antalya alături de restul echipei. Cîrjan s-a pregătit în sală înainte ca restul coechipierilor să sosească la baza de antrenament.

Un alt jucător care a ieșit în evidență a fost Christopher Braun. Fostul fotbalist de la CFR Cluj a purtat o ținută extravagantă, cu o geantă Goyard, dar și cu ochelari de soare, model Panthere de Cartier.

Horațiu Moldovan a vorbit despre plecare la reunirea Rapidului: „Mă gândesc și la mine”

Horațiu Moldovan mai are contract cu Rapid până în vara anului 2025, însă portarul ar putea să plece din Giulești în cazul în care va fi plătită clauza de reziliere de peste 800.000 de euro. Portarul naționalei este pregătit să părăsească formația lui Cristiano Bergodi.

„Sper să fie un an mult mai bun decât 2023, care oricum a fost cel mai bun an din carieră. Sper să fiu sănătos. Nu am stat să am tratative. Nu a fost nicio discuţie cu conducerea clubului. Am o relaţie foarte bună cu cei de la Rapid.

Faţă de domnul Şucu nu am niciun reproş. E cel mai corect om pe care l-am întâlnit până acum. Faţă de domnul Angelescu am cel mai mare respect. Mi-a întins o mână când probabil că nimeni nu mai credea în mine.

Nu pot să mă cert niciodată cu clubul Rapid. E perioada de transferuri, dacă va veni o ofertă de nerefuzat, voi face pasul. Mi-e gândul doar la Rapid, nu sunt disperat să plec. Mă gândesc şi la EURO. Nu poate nici Neuer condiţii să fie titular. Şi aici am o concurenţă bună cu Drăghia. Sunt aici, mă bucur că am venit la reunire.

Mă bucur că am ajuns la EURO, nu mă ţine pe loc. Sunt mândru că sunt român. Dacă vine o ofertă foarte bună, mă gândesc şi la EURO, dar şi la mine. O ofertă foarte bună înseamnă un campionat foarte bun din Europa”, a declarat Horațiu Moldovan.

