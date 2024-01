Imaginile groazei într-un tren CFR. Cât a plătit un bărbat ca să călătorească în asemenea condiții pe ruta Constanța – București. Cetățeanul a dezvăluit care au fost condițiile neplăcute în care a fost nevoit să parcurgă distanța dintre cele două orașe.

Fotografii de coșmar într-un tren CFR. Suma achitată de un călător român pentru un bilet pe ruta Constanța – București

într-un tren CFR. Suma achitată de un călător român pentru un bilet pe ruta Constanța – București. Acesta a povestit că a cumpărat bilete la clasa a II-a, dar nu se aștepta la asemenea mizerie.

ADVERTISEMENT

A plătit 78,5 lei pentru un bilet de adult și 84 de lei pentru două bilete pentru copii. Cei mici au reducere 50% atunci când aleg să călătorească cu transportul feroviar. Asta înseamnă că bărbatul a scos din buzunar 162,5 lei.

Când a urcat în tren a văzut că scaunele erau extrem de murdare, mai ales cotierele care, cel mai probabil, nu au fost curățate niciodată. Praful din vagon, de asemenea, nu mai fusese șters de mult. Și nu este de mirare că mulți călători aleg să curețe singuri atunci când urcă în tren.

ADVERTISEMENT

Și asta nu este tot. Cea mai mare dezamăgire a călătorului din Constanța a fost toaleta, care nu a putut fi folosită din cauza mirosului infernal și a resturilor de gunoaie și tot felul de ambalaje aruncate de oameni pe jos.

„Nu merg foarte des cu trenul, dar am fost nevoit să o fac pentru că am plecat din Constanța spre București pentru a rezolva o problemă și am zis să iau pentru prima dată copiii să vadă și cum e să meargă cu trenul.

ADVERTISEMENT

Biletele au fost luate la clasa a 2-a, am plecat din gara Constanța”, a mărturisit românul care a călătorit recent pe ruta Constanța – București alături de cei doi copii minori, la unpost TV. Vezi imaginile .

Toaletele din trenul CFR, un adevărat focar de infecție

Cetățeanul român, pe numele său Răzvan, a avut un mare șoc când a fost nevoit să meargă la toaletă cu unul dintre copii. Acestea sunt adevărate focare de infecție în majoritatea trenurilor deținute în prezent de .

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, călătorul a mai sesizat că în vagon urcă tot felul de persoane, unele dubioase, care nu plătesc bilet. În acest sens a povestit că o pasageră care greșise trenul a urinat pe scaun înainte de a coborî în gara din Fetești.

„Pe drum, ca să zic așa, mizeria din vagon nu prea mi-a sărit în ochi. Am zis că e din vina oamenilor și am trecut oarecum peste până în momentul în care unul dintre copii mi-a cerut la toaletă, în momentul în care acolo s-a schimbat toată percepția.

Din Constanța era o pasageră care dormea în momentul la care a venit controlorul de bilete. După ce i-a controlat biletul, aceasta, de fapt, greșise trenul, urcase în alt tren, avea bilet pentru alt tren.

Se vedea că persoana este turmentată. După ce a plătit diferența de tren ca să poată să rămână în trenul respectiv la ceva timp a coborât la Fetești”, a mai declarat bărbatul, mai arată sursa citată.