Lorenna, artista lovită de fulger: povestea șocantă a miracolului vieții ei!

Lorenna, cunoscută artistă de muzică de petrecere de la noi, a fost lovită de fulger! Vedeta nu va uita niciodată ce a pățit în data de 3 iulie, când se afla în camera de hotel, la mare.

Interpreta de muzică etno a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum s-a petrecut totul. Artista s-a temut pentru ce a fost mai rău și susține că putea să moară din cauza fulgerului. Vedeta muzicii de petrecere a declarat că a avut noroc de la Dumnezeu și că și-a dat seama, încă o dată, că are nouă vieți, precum pisicile.

Nimic nu anunța ceea ce a pățit Lorenna, artista lovită de fulger, în seara de 3 iulie 2023. Cântăreața se afla pe balcon în clipa în care o forță ”inexplicabilă” a trimis-o până în camera unde se aflau iubitul și nepoata unei prietene. Fetița de 10 ani care era în hotel a râs când a văzut-o pe Lorenna atât de zdruncinată, căci scena i s-a părut amuzantă. În realitate, talentata artistă chiar a suferit.

Lorenna a povestit, în detaliu, ce a pățit

„Mi se pare SF ce am pățit. Am fost lovită de fulger, de trăsnet, sincer, nici nu știu ce m-a lovit. Atâta știu că m-am trezit din balcon direct în mijlocul camerei de hotel.

Mă aflam pe balcon, ne întorseserăm de la plajă, eram în live. Eu seara mai intru live pe Facebook și, deodată, s-a înnorat foarte tare. Nici ploaie, nici tunete, nimic. La un moment dat a fulgerat foarte tare. În momentul ăla m-am speriat și am dat să intru în cameră. Am fost luată direct. Știi că după ce fulgeră, înainte de declanșarea tunetului trebuie să treacă niște secunde. La mine nu s-a mai întâmplat așa. A fulgerat și direct m-a luat pe sus. Am zburat, pur și simplu, de lângă balustrada de metal, pentru că eu cred că țineam mâna pe balustrada de metal. Aveam o mână pe telefon și o mână pe balustradă. Am fost aruncată exact în mijlocul camerei.

Am auzit bubuitura, s-a auzit și pe live. Eu țineam telefonul în mână și nu am apucat nici să clipesc. După aceea am realizat, eram cu nepoata prietenei mele din America și ea când m-a văzut că zbor a început să râdă”, a dezvăluit Lorenna, îndrăgita artistă lovită de fulger, pentru FANATIK.

Cântăreața a simțit dureri la genunchi

a continuat să povestească prin ce a trecut în seara respectivă. Își amintește că a auzit o bubuitură puternică înainte să fie pusă la podea. De asemenea, își amintește că au durut-o foarte tare genunchii și nu își dă seama dacă e de la contactul cu podeaua sau de la acel fulger.

Cert este că, ne-a spus , ea se învinețește destul de repede, iar în acest caz nu a fost la fel. A simțit la nivelul genunchilor ca o arsură. Nu avea nicio vânătaie.

„Am ajuns cu viteza fulgerului în cameră. Pe mine mă durea foarte tare genunchiul și cotul. Vali (n.r.: partenerul ei) mi-a zis că sunt nebună când am zis că mi-a intrat fulgerul prin genunchi. Pe urmă, am studiat și am văzut că se putea întâmpla o nenorocire, dar nu ne băgăm noi în chestiile astea științifice.

Faza e că eu cred că suflul tunetului m-a aruncat. E ca atunci când bubuie ceva sau când dă cineva cu o bombă… De la bubuitura aia puternică am zburat. M-am gândit după dacă m-ar fi aruncat dincolo de balustradă. Cert e că am 9 vieți, pentru că am mai trecut prin chestii din astea, prin incidente, nu cu tunete, dar au fost accidente și fel de fel de întâmplări.

Cunoscuta artistă lovită de fulger: „Puteam să mor”

Mie mi-a fost întotdeauna frică de fulgere și tunete. Mereu când fulgeră mă îndepărtez de fereastră. Hotelul avea paratrăsnet, dar vezi tu, cum e viața… Chiar am o melodie care spune așa „Când te naști cu bucurie și e mare veselie/ Sărbătorești acea zi, dar nimeni nu s-ar gândi că te naști pentru a muri”.

Vezi cum e soarta asta că, de fapt, viețile noastre sunt afectate de fel de fel de forțe. Oamenii de știință ar ști să explice, dar noi, oamenii de rând suntem afectați de forțele astea fără să avem explicații. Puteam să mor, puteam să nu mai fiu la ora asta, dar Dumnezeu a vrut să mă lase, să-mi duc în continuare munca”, ne-a mai mărturisit Lorenna.

Carismatica artistă care a fost lovită de fulger a depășit, în cele din urmă, acel episod și speră că nu va mai trece niciodată printr-o asemenea spaimă. Dincolo de această pățanie, cântăreața de muzică de petrecere își împarte timpul între evenimente și televiziune. Pe lângă spectacolele pe care le ține prin toată țara, Lorenna realizează și o emisiune, de luni până vineri, de la ora 17:00, la