Impresarul lui Ahmed Bani rupe tăcerea: „Are 5 oferte!”. Ce șanse sunt să se facă transferul la Rapid. Exclusiv

este unul dintre principalele produse ale academiei lui Dinamo din ultimii ani, iar jucătorul este dorit cu insistență de către Adrian Mutu la Rapid, conform .

Mustafa Bani, impresarul lui Ahmed, a vorbit pentru FANATIK despre oferta de la Rapid: „Nu cred că e o sumă mare 200.000 de euro”

Bani Mustafa Akram este tatăl și și a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre situația mijlocașului, evoluțiile din acest sezon, dar și „scandalul shaorma” în care a fost implicat.

Andrei a jucat 27 de meciuri în acest sezon. Putea să realizeze mai mult?

– Eu nu sunt antrenor să iau decizia dacă joacă mai mult sau mai puțin. Asta a fost decizia lui Dusan Uhrin. El când a avut șansa trebuia să joace și mai bine să arate că e un jucător cu talent și să rămână titular.

A fost convocat și la națională. A primit numărul 10….

– Într-adevăr, a fost la toate loturile naționale de juniori. E talentat și are toată cariera înainte. Are doar 19 ani. E abia începutul pentru el și așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Eu cred că va fi chemat în continuare la loturile naționale. Are nevoie să joace cât mai mult. Nu e o problemă că nu a fost chemat la U21, dar cred că va fi luat în calcul.

Ce spune impresarul lui Bani despre transferul la Rapid: „S-a discutat între cluburi. Nu cred că ar avea probleme cu suporterii”

Ca tată și impresar al lui Ahmed cum vedeți un transfer la Rapid?

– Nu știu cât e de dorit la Rapid. Pe mine nu m-a contactat nimeni. Dacă are Dinamo ofertă probabil o să îl dea. Să discute cluburile. Am înțeles că au fost niște contacte și s-a discutat între cluburi. Dinamo e un club foarte mare și în Liga a doua. Eu nu cred că e o sumă mare 200.000 de euro. Dacă Dinamo acceptă oferta, nu am nimic împotrivă să plece. El e la Dinamo de la 6 ani, deci nu știu ce să zic.

Ar fi un pas important pentru el transferul la Rapid?

– El a jucat deja la un club mare din Liga. Un pas și mai mare ar fi un transfer la un club mai mare de străinătate. Eu sper ca Dinamo să revină în prima ligă și nu ar fi o tragedie dacă ar mai bine rămâne la Dinamo. Mai are trei ani contract. El încă nu se gândește la asta. A crescut la Dinamo și sufletul lui e acolo. E atașat foarte mult de Dinamo.

Credeți că ar putea să aibă probleme cu suporterii Rapidului?

– De ce să aibă?! E doar un copil. Trebuie să își facă meseria unde se va duce. E normal să fie dinamovist pentru că a e crescut acolo. Gabi Răduță îl cunoaște foarte bine și probabil a fost întrebat de el.

Bani Mustafa nu crede că ar fi o tragedie dacă Ahmed ar rămâne la Dinamo. E dorit și de FC Botoșani, FC Argeș și Hermannstadt

Luați în calcul să continue la Dinamo în Liga 2?

– De ce nu?! De ce ar fi asta o tragedie? E clubul la care s-a format. Dacă el nu ajută Dinamo în momente grele atunci cine? El trebuie să ajute clubul, nu ca alți străini care vin și pleacă pe salarii foarte mari! Dacă ești dinamovist adevărat rămâi la greu.

Mai sunt și alte echipe care îl doresc pe Ahmed?

– Eu am 4-5 oferte în acest moment! Am foarte multe oferte și m-a contactat foarte multă lume. M-au sunat și de la Botoșani și de la FC Argeș, de la Hermannstadt. Sunt multe echipe interesate de el. Are și o ofertă din prima ligă din Cipru pe un salariu foarte bun. Dar ce să zic eu? Să meargă unde se simte mai bine cu sufletul. Dacă mai stă încă un an la Dinamo să ajute nu ar fi o tragedie.

„Trebuie să li se dea mai multă încredere copiilor crescuți la Dinamo! Străinii au fugit la greu!”

E timpul să se dea o șansă tinerilor la Dinamo?

– Ei trebuie să ajute acum, nu străinii! Străinii au fugit la greu. Trebuie să li se dea mai multă încredere copiilor crescuți la Dinamo! Așa mi se pare corect. Greul cade pe ei, nu pe străini. A venit vremea lor.

De ce credeți că Dinamo a ajuns în această situație? Merita mai multe șanse Ahmed?

– Nu sunt eu în măsură să vorbesc. Lipsa banilor a cântărit mult. Dacă exista o stabilitate financiară nu cred că se ajungea aici. Nu știu dacă merita mai multe șanse, dar directorul sportiv și conducerea clubului ar trebui să dea mai multă atenție jucătorilor crescuți la Dinamo de mici. Străinii vin aici și apoi pleacă! Uitați Hagi la academie ce proiect frumos și sănătos are. Majoritatea jucătorilor de la echipa mare sunt crescuți acolo.

La 2002, Andrei cred că era cel mai bun la Dinamo. Se bătea acolo cu Hagi! A câștigat finala pe țară. Băteau pe Steaua și toate echipele 4-5 la 0. Dinamo trebuie să fie mult mai atentă la juniori, iar viitorul antrenor să pună niște condiții cu privire la acest lucru. Au pierdut gratis în ultimul timp foarte mulți copii buni!

„Gabi Răduță e o pierdere uriață pentru Dinamo! Cred că ar fi făcut o treabă bună cu mai mulți tineri și nu retrogradau”

Care a fost principala greșeală în privința tinerilor?

– Schimbarea lui Gabi Răduță. E un antrenor foarte bun și îl cunosc bine. Va face o treabă extraordinară la Rapid. Avea grijă de copii și e o pierdere uriașă. Oriunde va fi, va avea rezultate. La 14 ani l-a luat la Ahmed pe bancă la Dinamo U19. Știa să scoată ce e mai bun din jucători. A avut grijă de toți copiii și știa ce poate fiecare. Îi promova pe toți și îi forța.

Nu spun că Dinamo ar trebui să joace numai cu jucători tineri, pentru că e nevoie și de fotbaliști cu experiență. E nevoie de un mix, nu poți să joci doar cu copiii. Eu cred că ar fi făcut o treabă bună și nu retrogradau. Dar nu sunt eu în măsură să fac eu politica lui Dinamo.

A fost o presiune prea mare pe umerii lui Ahmed? A fost destul de criticat..

– Ce așteptări să ai de la un jucător pe care antrenorul nu prea l-a băgat? El când a intrat la baraj în ultimele 25 de minute a creat trei ocazii de gol, deși el nu mai jucase de o lună de zile! Un copil trebuie să joace meci de meci dacă vrei să te bazezi pe el. Nu zic să joace 90 de minute, dar să nu îl ții pe bancă. Dacă vrem să crească.

E valabil și pentru Măgureanu, Borcea, Bordușanu. Sunt jucători foarte buni toți. Mai e și Amzar, Fara, Crețu. Sunt copii buni și cuminți. Mai era Dan Tălmaciu care acum e la FCSB. Diniță care s-a lăsat de fotbal și nu înțeleg de ce. Mai era și Matei un atacant foarte bun care de asemenea s-a lăsat. Plus Tiberiu Curea. Ei au nevoie să joace constant.

Tatăl lui Ahmed Bani, primele declarații despre „episodul shaorma”: „El mânăncă foarte rar carne. Nu bea și nu face prostii!”

S-a vorbit mult și despre viața extrasportivă a lui Ahmed…

– Hai să vă spunem ce s-a întâmplat cu shaorma. Ahmed nu mănâncă shaorma! El mânâncă foarte, foarte rar carne. Ahmed nu pierde nopți. El la 22:00, maxim 22:30 este acasă. Nu prea iese. Dacă o face, merge cu mine sau cu câțiva prieteni. E un copil foarte cuminte. Nu bea și nu face prostii. Puteți să întrebați pe oricine! Și dacă ar mânca o shaorma în timpul liber nu văd o tragedie în asta!

Vă asigur că el nu pierde nopțile. El stă cu mine în casă! Vă spun și programul lui zilnic. La 8 dimineața se duce la antrenament, la 15:00 vine acasă de la Săftica. Doarme până la 17:30, se trezește, mănâncă, face niște abdomene, se uită la un film și se culcă! Ăsta e programul lui în fiecare zi. În weekend mai merge cu o mine la cafea, la un restaurant, ca toți oamenii. Și dacă l-au văzut mâncând o shaorma care e problema? Și mie îmi place shaorma. Dumneavoastră nu vă place? Toată lumea mănâncă!